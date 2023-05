Nel 2004 il capitano romanista segnò una punizione con tocco di Berbatov. La Uefa non gli assegnò il goal, poi cambiarono le regole.

Anche i numeri mentono. Con buona pace dei fanatici dell'aritmetica a tutti i costi, quando c'è di mezzo il calcio anche la proverbiale certezza del calcolo perde di validità e veridicità.

Capita dunque che un calcolo, in particolare quello relativo ai goal segnati in carriera da Francesco Totti, secondo più di qualcuno sarebbe manchevole di un'unità. E quindi errato.

Per gli almanacchi cartacei (esistono ancora?) o digitali, l'ex capitano e numero 10 della Roma ne ha realizzati 307. Ma c'è una rete effettivamente segnata da Totti, che però non è stata contata ufficialmente.

Il tema dell'assegnazione torna prepotentemente in scena ogni volta che si affrontano Roma e Bayer Leverkusen. E lo sarà per sempre, come quelle antiche questioni che riguardano la nascita dell'uovo e della gallina. Non c'è risposta, ma ogni tanto il pensiero va a finire inevitabilmente su un quesito senza soluzione.