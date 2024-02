Formazioni Lecce-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Krstovic, Sommer, Calhanoglu e Lautaro

L'Inter cerca altri punti pesanti a Lecce: privi dell'infortunato Thuram, i nerazzurri si affidano a capitan Lautaro.

Venti vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta: sono questi gli impressionanti numeri fatti fin qui registrare dall'Inter, che mercoledì prossimo dovrà recuperare il match contro l'Atalanta.

Per i ragazzi di Simone Inzaghi c'è lo scoglio Lecce da affrontare: trasferta al 'Via del Mare' per continuare imperterriti la marcia verso il 20° Scudetto e la conseguente seconda stella.

Previsti diversi cambi di formazione tra le fila dei nerazzurri, utili a far rifiatare qualche titolarissimo che non ha avuto l'opportunità di riposarsi a dovere.