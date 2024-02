Lecce-Inter, chi gioca e chi no tra i nerazzurri: le ultime su Sommer, Audero, Calhanoglu e Lautaro

Tanti ballottaggi in casa Inter per la trasferta di Lecce: Inzaghi pronto a cambiare il volto dell'undici titolare nerazzurro.

L'1-0 rifilato all'Atletico Madrid ha allungato a nove la striscia di vittorie consecutive dell'Inter in tutte le competizioni: i nerazzurri non hanno sbagliato un colpo in questo 2024, rendimento che ha permesso di allungare su Juventus e Milan e di fuggire verso il 20° Scudetto.

Lautaro e compagni di scena a Lecce nel 26° turno di Serie A, a tre giorni dal recupero contro l'Atalanta: un incrocio che Simone Inzaghi sembra intenzionato ad affrontare con diverse 'seconde linee' all'interno dell'undici titolare.

L'occasione giusta per far rifiatare alcuni tra i giocatori più impiegati, alle prese con un tour de force che vedrà la fine soltanto a marzo con la sosta dedicata alle nazionali.