Il portiere svizzero non sarà della partita contro i salentini: al suo posto giocherà Emil Audero.

Risolto il dubbio relativo alle condizioni di Yann Sommer: il portiere svizzero non sarà presente in Lecce-Inter.

Dopo giorni di riflessioni, e di dubbi, Simone Inzaghi dovrà necessariamente cambiare, per una partita, le gerarchie in porta.

Toccherà a Emil Audero giocare al Via del Mare per la sfida della domenica in Serie A, come preventivato nelle ultime ore.