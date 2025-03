Dove vedere Germania-Italia in tv stasera: la Nations League gratis e in chiaro dalle ore 20:45

Germania-Italia valida per il ritorno dei quarti di finale di Nations League: oggi la gara della Nazionale in tv e gratis per tutti.

Italia chiamata a vincere nel ritorno dei quarti di finale di Nations League: gli azzurri devono rimontare l'1-2 subìto a San Siro dalla Germania, trascinata dalle reti di Kleindienst e Goretzka in risposta all'iniziale vantaggio firmato Tonali. In caso di passaggio del turno, la Nazionale affronterebbe una tra Portogallo e Danimarca: in questo caso anche i lusitani devono rimontare l'1-0 maturato in trasferta nel primo atto. Ma dove sarà possibile seguire gratis e in chiaro Germania-Italia? Tutte le info per la diretta tv e streaming della sfida di Dortmund in programma oggi alle ore 20:45. L'articolo prosegue qui sotto