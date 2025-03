Cosa succede se Germania-Italia finisce 0-1, 1-2 o 2-3: ci sono i supplementari o i rigori? Il regolamento della Nations League

L'Italia può anche vincere con un solo goal di scarto in Germania per tornare in corsa per la qualificazione: cosa accadrebbe in quel caso?

Il verdetto dopo i primi 90 minuti è stato emesso: l'Italia dovrà necessariamente vincere nei secondi 90 in Germania per approdare alla Final Four della Nations League. Di qui non si scappa: o la squadra di Spalletti espugna Dortmund o è eliminata.

Questo è quanto prodotto dalla gara persa dagli azzurri al Meazza, nell'andata dei quarti di finale: al vantaggio di Tonali nel primo tempo hanno risposto nella ripresa prima Kleindienst e poi Goretzka, che hanno confezionato rimonta, sorpasso e vittoria tedesca.

Il ritorno si giocherà al Signal Iduna Park di Dortmund, proprio come la semifinale dei Mondiali 2006: l'Italia dovrà vincere con almeno due goal di scarto per passare direttamente alle semifinali, oppure con una sola per trascinare la gara oltre il 90'.

A tal proposito, cosa succederà domenica sera se l'Italia si imporrà con un solo goal di scarto, dunque 0-1, 1-2, 2-3 e via dicendo, considerando come le reti in trasferta non valgano doppio? Ci saranno i tempi supplementari o si andrà direttamente ai calci di rigore?