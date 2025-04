Dove vedere Arsenal-Real Madrid in tv oggi: niente diretta gratis, si parte alle 21:00

Su quali canali è possibile guardare Arsenal-Real questa sera? Il quarto d'andata di Champions League è di scena a Londra.

Al pari di Bayern Monaco-Inter, anche Arsenal-Real Madrid si gioca questa sera alle 21:00. Cominciano i quarti d'andata della Champions League 2025, in cui i Campioni d'Europa in carica di Ancelotti sono di scena a Londra per affrontare i Gunners di Arteta.

Arsenal-Real di oggi è trasmessa in diretta tv come il resto delle partite di Champions League, ma come Bayern-Inter non è previsto un live gratis e in chiaro per tutti: per seguirla, infatti, bisogna essere abbonati a Sky o NOW.

Su quali canali si può vedere Arsenal-Real Madrid? Quelli scelti sono i medesimi per Sky e NOW in tv, oltre a Sky Go e NOW in diretta streaming.