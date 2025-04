Bayern-Inter, come cambia il ranking UEFA dopo l'andata di Champions e Arsenal-Real

Classifica ranking UEFA, l'Italia deve tifare Inter, Fiorentina e Lazio per avere cinque squadre nella prossima Champions League. Ma è durissima.

Nonostante le rivalità varie ed eventuali, sono migliaia i tifosi che sperano in Fiorentina, Inter e Lazio. Dalle gesta delle tre squadre rimaste in gioco, infatti, dipende il destino del movimento Serie A e della quinta squadra in Champions League nella prossima annata 2025/2026.

Attualmente in una situazione difficile, ma non ancora matematicamente compromessa, la Serie A è all'inseguimento di Premier League e Liga per avere una squadra in più in Champions anche nella stagione al via il prossimo settembre.

Terza alle spalle di Premier e Liga, la Serie A potrà avere cinque squadre in Champions rispetto alle solite quattro in caso di primo o secondo posto nella classifica del Ranking UEFA (lo scorsò anno finì prima, permettendo al Bologna quinto di accedere al massimo torneo europeo).

Per questo Celje-Fiorentina, Bodo-Glimt-Lazio e Bayern-Inter sono fondamentali, così come il ritorno delle stesse e le altre partite dei quarti europei. Primo giorno di 'battaglia', l'8 aprile: come cambia il ranking UEFA con il risultato dell'Allianz Arena e la sfida tra Arsenal e Real Madrid?