Formazioni Arsenal-Real Madrid: chi gioca titolare e le ultime su Calafiori, Jorginho, Saka, Modric, Bellingham, Vinicius Junior e Mbappé

Non solo Bayern-Inter: questa sera scendono in campo anche Arsenal e Real Madrid. Le scelte di Mikel Arteta e Carlo Ancelotti.

Sì, c'è Bayern-Inter. E per noi italiani è questo il piatto forte della serata di Champions League. Che però non si limita alla sfida dell'Allianz Arena, se è vero che in contemporanea scenderanno in campo anche Arsenal e Real Madrid.

La formazione di Mikel Arteta e quella di Carlo Ancelotti si sfidano all'Emirates Stadium provando a portarsi in vantaggio in vista del ritorno: sfida, quella decisiva per la qualificazione alle semifinalli, che si giocherà al Santiago Bernabeu di Madrid mercoledì 16 aprile.

Chi gioca Arsenal-Real Madrid? Quali sono le scelte di Arteta e Ancelotti in vista della partita? Le ultime sulle formazioni.