Pubblicità
Pubblicità
Kean Retegui ItalyGetty Images
Vittorio Rotondaro

Dove giocherebbe l'Italia ai Mondiali 2026: definite le città e gli stadi, niente Messico per gli azzurri

In caso di qualificazione ai Mondiali, l'Italia sfiderebbe Canada, Qatar e Svizzera nel Gruppo B: definite le città e gli stadi che ospiterebbero gli azzurri.

Pubblicità

Il sorteggio di Washington D.C. ha emesso i suoi verdetti: in attesa di capire se prenderà parte ai Mondiali del prossimo anno, l'Italia può già conoscere le eventuali avversarie sul proprio cammino.

Azzurri nel Gruppo B con i padroni di casa del Canada, col Qatar e la Svizzera, quest'ultima proprio la nazionale che agli Europei di un anno fa sancì l'eliminazione agli ottavi della truppa guidata dall'allora c.t. Spalletti.

Con il sorteggio sono state definite anche le città che vedrebbero in scena l'Italia: niente Messico, Donnarumma e compagni all'opera tra Canada e Stati Uniti.

  • DOVE GIOCHEREBBE L'ITALIA AI MONDIALI

    L'Italia esordirebbe sfidando il Canada nello scenario di Toronto alla prima giornata, il 12 giugno 2026, ovvero all'indomani del match inaugurale tra Messico e Sudafrica.

    Alla seconda giornata, gli azzurri affronterebbero la Svizzera a Inglewood, negli Stati Uniti, dove rimarrebbero anche in vista dell'ultimo match valido per il raggruppamento.

    Ovvero al cospetto del Qatar, in quel di Seattle che si trovasul versante opposto rispetto alla precedente località californiana.

    • Pubblicità

  • GLI STADI DELL'ITALIA AI MONDIALI

    A Toronto, l'Italia giocherebbe al BMO Field, impianto che, tra l'altro, ospita gli incontri casalinghi del Toronto FC, squadra di MLS in cui hanno militato Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi.

    A Inglewood i ragazzi di Gattuso sarebbero impegnati al SoFi Stadium, casa delle franchigie di NFL dei Los Angeles Rams e dei Los Angeles Chargers.

    Per l'ultimo appuntamento del girone, l'Italia traslocherebbe al Lumen Field di Seattle, teatro dei match interni dei Sounders, società di MLS.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • ITALIA AI SEDICESIMI: DOVE GIOCHEREBBE?

    Da questa edizione sono stati introdotti i sedicesimi di finale, cioè il turno immediatamente successivo alla fase a gironi e precedente agli ottavi:  a qualificarsi saranno le prime due di ogni raggruppamento più le otto migliori terze.

    Se l'Italia dovesse staccare il pass come prima forza, giocherebbe al BC Place di Vancouver in Canada; in caso di qualificazione tramite il secondo posto, gli azzurri tornerebbero al SoFi Stadium di Inglewood.

    Discorso a parte, invece, se la qualificazione dovesse arrivare attraverso il ripescaggio: sarebbero Foxborough o Santa Clara (entrambe negli Stati Uniti) le città destinate a ospitare gli incontri della nostra Nazionale.