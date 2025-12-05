Dove giocherebbe l'Italia ai Mondiali 2026: definite le città e gli stadi, niente Messico per gli azzurri

Il sorteggio di Washington D.C. ha emesso i suoi verdetti: in attesa di capire se prenderà parte ai Mondiali del prossimo anno, l'Italia può già conoscere le eventuali avversarie sul proprio cammino.

Azzurri nel Gruppo B con i padroni di casa del Canada, col Qatar e la Svizzera, quest'ultima proprio la nazionale che agli Europei di un anno fa sancì l'eliminazione agli ottavi della truppa guidata dall'allora c.t. Spalletti.

Con il sorteggio sono state definite anche le città che vedrebbero in scena l'Italia: niente Messico, Donnarumma e compagni all'opera tra Canada e Stati Uniti.