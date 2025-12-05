Pubblicità
Pubblicità
World Cup 2026 guideGOAL
Claudio D'Amato

I gironi dei Mondiali 2026: l'esito del sorteggio e le avversarie dell'Italia in caso di qualificazione tramite i Playoff

Il sorteggio di Washington ha consegnato i 12 gironi da 4 squadre dei Mondiali 2026, svelando contro chi giocherà l'Italia se dovesse superare i Playoff di marzo.

Pubblicità

Washington ha alzato il sipario dalla fase finale dei Mondiali 2026.

Canada, Messico e Stati Uniti si avvicinano ad ospitare la prossima edizione iridata del torneo, i cui gironi sono finalmente diventati realtà.

Merito del sorteggio andato in scena presso il Kennedy Center, che ha consentito di confezionare i 12 raggruppamenti da 4 Nazionali ciascuna che fungeranno da primo step della kermesse in programma dall'11 giugno al 19 luglio.

Svelato anche l'eventuale cammino dell'Italia, chiamata naturalmente a guadagnarsi sul campo il 'pass' per la qualificazione alla Coppa del Mondo centro-americana: gli azzurri, nel caso in cui dovessero aggiudicarsi i propri Playoff battendo Irlanda del Nord ed una tra Galles o Bosnia, ai Mondiali del 2026 si ritrovebbero inclusi nel Girone B in compagnia di Canada, Qatar e Svizzera.

  • SORTEGGIO MONDIALI 2026: IL GIRONE DELL'ITALIA

    Urna benevola, dunque, quella riservata alla nostra Nazionale: alla luce dell'esito del sorteggio, che come di consueto ha sancito anche gironi di ferro, la squadra di Gennaro Gattuso finirebbe in uno dei raggruppamenti più 'morbidi' dei Mondiali 2026: quello con una delle compagini dei Paesi ospitanti, appunto il Canada, nonché al cospetto di un Qatar di certo non irresistibile.

    La rivale sulla carta più insidiosa del lotto è la Svizzera, che tra l'altro rievoca recenti ricordi amarissimi: gli elvetici, infatti, ad Euro 2024 ci hanno eliminati dalla competizione continentale agli ottavi di finale.

    GIRONE B

    • Canada
    • ITALIA/Irlanda del Nord/Galles/Bosnia
    • Qatar
    • Svizzera
    • Pubblicità

  • MBAPPÉ VS HAALAND, SPAGNA-URUGUAY E INGHILTERRA-CROAZIA

    Il girone più complicato è senza dubbio quello I, dove è prevista la supersfida tra fuoriclasse dell'attacco tra Kylian Mbappé ed Erling Haaland: Francia e Norvegia infatti si sono ritrovate nello stesso gruppo, al quale si aggiunge da un Senegal da prendere con le molle.

    Il Brasile di Ancelotti sarà chiamato a fare i conti col Marocco e con la Scozia del 'napoletano' Scott McTominay, insidie Costa d'Avorio e Giappone per Germania ed Olanda, nel Girone H spicca un affascinante Spagna-Uruguay, così come Inghilterra-Croazia in quello L e Portogallo-Colombia nel K. 

    Epilogo soddisfacente, invece, per l'Argentina: i campioni in carica, sorteggiati nel Gruppo J, se la vedranno con Algeria, Austria e Giordania. Fortunato anche il Belgio: rivali dei Diavoli Rossi, Egitto, Iran e Nuova Zelanda.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • I GIRONI DEI MONDIALI 2026: L'ESITO DEL SORTEGGIO

    GIRONE A

    • Messico
    • Sudafrica
    • Corea del Sud

    • Danimarca/Macedonia del Nord/Repubblica Ceca/Irlanda

    GIRONE B

    • Canada
    • ITALIA/Irlanda del Nord/Galles/Bosnia
    • Qatar
    • Svizzera

    GIRONE C

    • Brasile
    • Marocco
    • Haiti
    • Scozia

    GIRONE D

    • Stati Uniti
    • Paraguay
    • Australia
    • Turchia/Romania/Slovacchia/Kosovo

    GIRONE E

    • Germania
    • Curaçao
    • Costa d'Avorio
    • Ecuador

    GIRONE F

    • Olanda
    • Giappone
    • Ucraina/Svezia/Polonia/Albania
    • Tunisia

    GIRONE G

    • Belgio
    • Egitto
    • Iran
    • Nuova Zelanda

    GIRONE H

    • Spagna
    • Capo Verde
    • Arabia Saudita
    • Uruguay

    GIRONE I

    • Francia
    • Senegal
    • Bolivia/Suriname/Iraq
    • Norvegia

    GIRONE J

    • Argentina
    • Algeria
    • Austria
    • Giordania

    GIRONE K

    • Portogallo
    • Nuova Caledonia/Giamaica/Repubblica Democratica del Congo
    • Uzbekistan
    • Colombia

    GIRONE L

    • Inghilterra
    • Croazia
    • Ghana
    • Panama

  • QUANDO IL CALENDARIO DELLE PARTITE DEI MONDIALI 2026?

    La FIFA svelerà il calendario completo (con date ed orari esatti) delle partite dei Mondiali 2026 nella giornata di sabato 6 dicembre, ma è già certo quale sarà il match inaugurale: Messico-Sudafrica, del Girone A, in programma giovedì 11 giugno.

  • Pubblicità
    Pubblicità