I gironi dei Mondiali 2026: l'esito del sorteggio e le avversarie dell'Italia in caso di qualificazione tramite i Playoff

Il girone più complicato è senza dubbio quello I, dove è prevista la supersfida tra fuoriclasse dell'attacco tra Kylian Mbappé ed Erling Haaland: Francia e Norvegia infatti si sono ritrovate nello stesso gruppo, al quale si aggiunge da un Senegal da prendere con le molle.

Il Brasile di Ancelotti sarà chiamato a fare i conti col Marocco e con la Scozia del 'napoletano' Scott McTominay, insidie Costa d'Avorio e Giappone per Germania ed Olanda, nel Girone H spicca un affascinante Spagna-Uruguay, così come Inghilterra-Croazia in quello L e Portogallo-Colombia nel K.

Epilogo soddisfacente, invece, per l'Argentina: i campioni in carica, sorteggiati nel Gruppo J, se la vedranno con Algeria, Austria e Giordania. Fortunato anche il Belgio: rivali dei Diavoli Rossi, Egitto, Iran e Nuova Zelanda.