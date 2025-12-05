I gironi dei Mondiali 2026: l'esito del sorteggio e le avversarie dell'Italia in caso di qualificazione tramite i Playoff

Washington ha alzato il sipario dalla fase finale dei Mondiali 2026.
Canada, Messico e Stati Uniti si avvicinano ad ospitare la prossima edizione iridata del torneo, i cui gironi sono finalmente diventati realtà.
Merito del sorteggio andato in scena presso il Kennedy Center, che ha consentito di confezionare i 12 raggruppamenti da 4 Nazionali ciascuna che fungeranno da primo step della kermesse in programma dall'11 giugno al 19 luglio.
Svelato anche l'eventuale cammino dell'Italia, chiamata naturalmente a guadagnarsi sul campo il 'pass' per la qualificazione alla Coppa del Mondo centro-americana: gli azzurri, nel caso in cui dovessero aggiudicarsi i propri Playoff battendo Irlanda del Nord ed una tra Galles o Bosnia, ai Mondiali del 2026 si ritrovebbero inclusi nel Girone B in compagnia di Canada, Qatar e Svizzera.