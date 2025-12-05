Canada, Qatar e Svizzera: guida alle eventuali avversarie dell'Italia ai Mondiali

Classe 1973, Jesse Marsch è diventato il primo statunitense ad assumere la guida del Canada, incarico conferitogli a maggio 2024. In precedenza ha maturato una certa esperienza nel calcio europeo tra Lipsia e Leeds, senza dimenticare i trascorsi sulla panchina del Salisburgo con cui ha vinto due campionati austriaci e altrettante coppe nazionali.

Il commissario tecnico del Qatar è una vecchia conoscenza del calcio europeo, quel Julen Lopetegui passato per un breve periodo anche al Real Madrid. Nominato lo scorso maggio, lo spagnolo è riuscito a portare al secondo Mondiale consecutivo (quello del 2022 era stato ospitato) Ali e compagni, al netto di qualche passo falso che comunque non si è rivelato decisivo ai fini dell'obiettivo finale.

La guida della Svizzera è Murat Yakin, c.t. dal 2021 quando ha preso il posto di Vladimir Petkovic: ex difensore, ha preso parte ai Mondiali qatarioti conducendo gli elvetici fino agli ottavi di finale, dove è arrivata l'eliminazione per mano del Portogallo. Il cammino a Euro 2024, invece, si è interrotto ai quarti dopo il k.o. maturato ai calci di rigore contro l'Inghilterra: nel turno precedente, invece, si era concretizzato lo scacco matto proprio all'Italia, battuta per 2-0 grazie alle reti di Freuler e Vargas.