Canada, Qatar e Svizzera: guida alle eventuali avversarie dell'Italia ai Mondiali

Una qualificazione tutta da conquistare, ma un primo passo verso quello che potrebbe accadere tra poco meno di un anno è stato compiuto: al 'John F. Kennedy Center' di Washington D.C. è andato in scena il sorteggio dei gironi dei Mondialiche si terranno tra Canada, Stati Uniti e Messico nell'estate del 2026.
Appuntamento a cui l'Italia non è ancora certa di partecipare: tutto si deciderà a marzo con gli attesi playoff, che vedranno gli azzurri affrontare l'Irlanda del Nord a Bergamo e, in caso di passaggio del turno, una tra Galles e Bosnia nella finalissima da disputare in trasferta.
La Nazionale di Gattuso prenderebbe parte al torneo in qualità di una delle nazionali sorteggiate in quarta fascia: se il pass iridato venisse staccato tra qualche mese, Donnarumma e compagni si troverebbero di fronte a Canada, Qatar e Svizzera nel Gruppo B.