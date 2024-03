Di Bello travolto dalle critiche dopo Lazio-Milan, Rocchi: “E’ mortificato, mi ha scritto un messaggio”

Il designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, spiega: “Lazio-Milan poteva essere gestita meglio, non è facile quando finisci una gara in otto”.

L’arbitro Di Bello è stato certamente uno dei protagonisti più discussi del 27° turno di campionato.

La sua direzione di gara nel corso di Lazio-Milan, non solo non ha convinto in molti, ma ha anche dato vita ad una lunghissima scia di polemiche oltre che nelle lamentele del club capitolino.

Sono stati molti gli episodi del match e le decisioni che hanno fatto discutere, decisioni che Claudio Lotito dopo il triplice fischio finale ha duramente criticato ai microfoni di ‘DAZN’: “Oggi abbiamo superato ogni limite immaginabile".

Quanto accaduto durante la sfida dell’Olimpico è stato analizzato anche nel corso di ‘Open VAR’ su ‘DAZN’ e nel farlo il designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, ha svelato un retroscena.