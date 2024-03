Rocchi sullo scontro Maignan-Castellanos in Lazio-Milan: "Se dai rigore non ti diciamo che è un errore"

Rocchi sugli episodi di Lazio-Milan: "Molto al limite: noi siamo dell’idea di essere d’accordo sulla valutazione".

Lazio-Milan è storia già da oltre 48 ore, eppure è complicato non discutere del tema principale dell'incontro: le polemiche per l'operato dell'arbitro Marco Di Bello.

Il direttore di gara pugliese ha estratto ben tre cartellini rossi, tutti all'indirizzo di giocatori biancocelesti: il primo (dopo una seconda ammonizione) a Pellegrini, reo di aver fermato Pulisic in campo aperto, gli altri a Marusic e Guendouzi, anche quest'ultimo ammonito due volte. Per il montenegrino, invece, rosso diretto per proteste. Poi, tra gli episodi, anche quello iniziale dello scontro tra Maignan e Castellanos.

Di seguito gli audio diffusi durante la trasmissione Open VAR in onda su DAZN.