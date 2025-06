Delusione post finale e Mondiale per Club in arrivo: perché Acerbi non ha risposto alla convocazione dell'Italia di Spalletti

Acerbi ha deciso di non rispondere alla convocazione di Spalletti per le qualificazioni mondiali: delusione e nuovi impegni alla base del rifiuto?

Francesco Acerbi non prenderà parte agli impegni dell'Italia contro Norvegia e Moldavia, validi per le qualificazioni ai Mondiali del 2026.

Il difensore dell'Inter, in un primo momento convocato, ha deciso non non rispondere alla chiamata di Luciano Spalletti, all'indomani della disfatta in finale di Champions League contro il PSG.

A darne l'annuncio è stato proprio il commissario tecnico in conferenza stampa a Coverciano: ma perché Acerbi ha scelto di tirarsi fuori dai giochi in ottica azzurra?