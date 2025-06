Niente Italia per Acerbi, Spalletti rivela il passo indietro: "Non ha risposto alla convocazione, non è una questione fisica"

Il ct azzurro in conferenza stampa: "Acerbi non c'è, ne prendiamo atto. Gli interisti? Hanno la possibilità di portare la qualificazione all'Italia".

Ufficialmente archiviata la stagione calcistica, anche se nelle prossime settimane sarà in programma il Mondiale per Club, è tempo di pensare ai due impegni dell'Italia: venerdì 6 giugno in casa della Norvegia, lunedì 9 giugno contro la Moldavia.

Due impegni, entrambi validi per le qualificazioni ai Mondiali che si giocheranno tra un anno negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, che il commissario tecnico azzurro Luciano Spalletti ha presentato in conferenza stampa da Coverciano, sede del ritiro della rosa.

Ecco dunque le risposte più interessanti di Spalletti ai giornalisti presenti in sala stampa. Mirino puntato, come detto, su Norvegia e Moldavia: due partite già da non sbagliare per non complicare nuovamente il cammino verso i Mondiali.