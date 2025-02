Conceicao non parla dopo Milan-Verona, Pinto da Costa è morto: "Era come un papà per lui"

All'età di 87 anni è morto Da Costa, storico presidente del Porto di Conceicao: i due hanno condiviso dieci anni insieme.

Il mondo del calcio ha ricevuto la notizia della morte di Jorge Nuno Pinto da Costa, storico presidente del Porto, mentre il Milan era in campo a San Siro per sfidare il Verona. E così Sergio Conceicao non ha immediatamente saputo della triste ultim'ora dal Portogallo, dove il suo vecchio presidente è scomparso all'età di 87 anni per un cancro alla prostata con cui combatteva da lungo tempo.

Sergio Conceicao, tecnico del Milan, e Pinto da Costa hanno condiviso l'amore per il Porto negli ultimi sette anni, periodo in cui l'attuale tecnico rossonero è diventato il tecnico più longevo nella storia del club, al servizio di un presidente altrettanto longevo, tanto da rimanere in sella ai Dragoes dal 1982 a 2024. Conceicao, però, ha vissuto al Porto anche da giocatore, debuttando in prima squadra nel 1996 dopo gli anni delle giovanili, per poi ritornare alla base nel 2004.

Conceicao ha così lavorato nel Porto di Pinto da Costa per dieci anni, la maggior parte da allenatore. Un ruolo abbandonato lo scorso anno.

L'articolo prosegue qui sotto

Proprio dopo il cambio di presidenza, con l'ex tecnico Villas-Boas ora nuovo numero uno del Porto, Conceicao aveva scelto di risolvere il contratto con il club nonostante il rinnovo appena siglato, vista una situazione difficile venutasi a creare (il nuovo presidente ha scelto un membro dello staff del tecnico per la panchina).