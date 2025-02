Pinto da Costa è morto, chi era lo storico presidente del Porto che ha fatto la storia tra Conceicao e Mourinho

Per decenni presidente del Porto, Da Costa è stato il patron più vincente nella storia del club lusitano: conquistate anche due Champions.

Jorge Nuno Pinto da Costa, storico presidente del Porto, è morto il 15 febbraio 2025 all'età di 87 anni dopo aver combattuto a lungo con un cancro alla prostata.

Tra i più noti presidenti fuori dall'Italia, era nato nel 1937 e per decenni aveva ricoperto il ruolo di patron del club di Oporto, tanto da diventare il più longevo in carica in una squadra d'elite e il più vincente nella storia della società lusitana.

In carica dagli anni '80 al 2024, quando ha lasciato il club insieme all'attuale allenatore del Milan Sergio Conceicao con cui ha condiviso gli ultimi anni della sua carriera da presidente in carica, Da Costa lascia un vuoto incolmabile nella memoria dei tifosi del Porto, che per un periodo hanno anche dovuto fare i conti con la sua squalifica per il caso Apito Dourado (fu assolto nell'aprile 2009 dopo aver ricevuto due anni di sospensione nel maggio precedente).