Come è andato l’esordio di Belotti con la Fiorentina: prima la traversa, poi viene sovrastato sul 2-2

Andrea Belotti ha fatto il suo esordio in viola in occasione di Lecce-Fiorentina: una prestazione dai due volti.

Era l’uomo più atteso di Lecce-Fiorentina e in qualche modo si è ritagliato un ruolo da protagonista.

Non è iniziato nel migliore dei modi il nuovo capitolo della carriera di Andrea Belotti. Approdato in viola nelle battute finali della sessione invernale di calciomercato, ha fatto il suo esordio in maglia gigliata nella più incredibile delle serate.

La Fiorentina infatti, dopo un primo tempo molto complicato, nella ripresa ha avuto la forza di ribaltare la situazione prima di essere a sua volta ribaltata dalle due reti siglate in pieno recupero da Piccoli e Dorgu.

L'articolo prosegue qui sotto

Un 3-2 che lascia profonde ferite, oltre che la sensazione che la squadra ammirata fino a fine dicembre si sia smarrita.