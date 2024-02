Lecce-Fiorentina 3-2, cronaca, tabellino e voti: Piccoli e Dorgu la ribaltano nel recupero

Il Lecce supera la Fiorentina per 3-2 grazie a due reti siglate in pieno recupero: i salentini ripartono, è crisi viola.

Due goal nel recupero per vincere una partita che ormai sembrava persa e per porre fine ad una lunga striscia di sconfitte. Il Lecce supera la Fiorentina per 3-2 e lo fa nel modo più clamoroso possibile.

Un successo, quello dei Via del Mare, meritato nonostante al 90’ il tabellino dicesse 1-2 per gli ospiti. Sì perché i salentini, dopo aver dominato in lungo e largo il primo tempo, dopo essere stati fermati da due legni ed aver anche sfiorato in più occasioni il goal del raddoppio, a metà ripresa sono stati incredibilmente superati da un avversario che ha fatto poco per ottenere la vittoria.

Della Fiorentina che ha fatto sognare i propri tifosi fino a fine dicembre non si è visto praticamente nulla. Gli uomini di Italiano sono parsi scarichi e a tratti sfiduciati e nemmeno l’innesto del nuovo arrivato Belotti (una traversa all’attivo) ha cambiato quella sensazione di profonda sterilità in attacco.

Una sconfitta avrebbe rappresentato una beffa per un Lecce che ha avuto il merito di non arrendersi anche quando i giochi sembravano fatti. I tre punti gli serviranno per ripartire, mentre la Fiorentina più che con il rammarico dovrà fare i conti con i tanti problemi che stanno cambiando il volto di una stagione che solo fino a poche settimane fa è stata esaltante.