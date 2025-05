Catanzaro-Cesena 0-0, con questo risultato chi si qualifica? I risultati per le semifinali playoff

Primo quarto playoff, si decide chi andrà a giocare contro la Cremonese nel turno successivo: in palio c'è ancora un posto in Serie A.

Via ai playoff della Serie B 2024/2025: si comincia. Sei squadre per un posto nella prossima Serie A, quello rimasto dopo le promozioni tramite primo e secondo posto di Sassuolo e Pisa.

Ad aprire le danze sono Catanzaro e Cesena, in campo allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro per i quarti playoff in gara unica. Non ci sarà un ritorno: la prima qualificata arriverà al 90'.

Non essendoci supplementari o rigori previsti in questa fase dei playoff, dopo il secondo tempo ci sarà la prima avversaria delle squadre già qualificate alle semifinali: la Cremonese quarta classifica aspetta una tra Cesena e Catanzaro.