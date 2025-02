Tabellone playoff Serie B 2025, regolamento e date delle otto partite per essere promossi in Serie A

Come funzionano i playoff di Serie B tra andata, ritorno, supplementari e rigori? Vediamo tutto quello che c'è da sapere per maggio.

Potrebbero anche non disputarsi, ma di base i tifosi di diverse squadre di Serie B guardano già a maggio e alle otto partite dei playoff per salire in Serie A.

Se le prime due classificate del torneo 2024/2025 volano direttamente nella prossima massima serie, la terza in graduatoria non passa per i playoff con una distanza di 15 o più punti venendo promossa. In caso contrario, come è sempre successo (tranne che nel 2007), si giocano i playoff con le squadre classificate dal terzo all'ottavo posto.

Le partecipanti ai playoff entrano nel tabellone a seconda della posizione finale in classifica, con la terza e la quarta che evitano i quarti di finale o preliminari. Quinta, sesta, settima e ottava in Serie B, invece, da regolamento partecipano a partite secche per andare avanti nella fase finale che vale la Serie A.