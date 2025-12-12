Calhanoglu salta Genoa-Inter: il sostituto del turco e le scelte di Chivu verso la Supercoppa Italiana

La sconfitta di Champions League contro il Liverpool ha lasciato in dote all'Inter tanti strascichi polemici e non solo: purtroppo per Cristian Chivu, i nerazzurri hanno avuto modo di fare i conti con due infortuni abbastanza pesanti.

Nel corso del primo tempo si sono fermati sia Hakan Calhanoglu che Francesco Acerbi, costretti a lasciare il campo con due sostituzioni forzate che hanno condizionato la gestione delle modifiche dalla panchina per il tecnico rumeno.

Se per il difensore i tempi di recupero dovrebbero attestarsi attorno a un mese, per il centrocampista la situazione appare più rosea: ma chi giocherà al suo posto nel tardo pomeriggio di domenica contro il Genoa?