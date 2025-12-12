Pubblicità
Calhanoglu salta Genoa-Inter: il sostituto del turco e le scelte di Chivu verso la Supercoppa Italiana

Inter senza l'infortunato Calhanoglu contro il Genoa: chi gioca al suo posto nel match di campionato in programma al 'Ferraris'.

La sconfitta di Champions League contro il Liverpool ha lasciato in dote all'Inter tanti strascichi polemici e non solo: purtroppo per Cristian Chivu, i nerazzurri hanno avuto modo di fare i conti con due infortuni abbastanza pesanti.

Nel corso del primo tempo si sono fermati sia Hakan Calhanoglu che Francesco Acerbi, costretti a lasciare il campo con due sostituzioni forzate che hanno condizionato la gestione delle modifiche dalla panchina per il tecnico rumeno.

Se per il difensore i tempi di recupero dovrebbero attestarsi attorno a un mese, per il centrocampista la situazione appare più rosea: ma chi giocherà al suo posto nel tardo pomeriggio di domenica contro il Genoa?

  • L'INFORTUNIO DI CALHANOGLU

    Calhanoglu ha accusato un fastidio all'adduttore nei primi minuti di Inter-Liverpool, tale da costringerlo a chiedere il cambio: a differenza di Acerbi, però, al momento non si sottoporrà a esami strumentali.

    Il problema sembra infatti essere di portata minore e questa scelta conservativa da parte dell'Inter lascia ben sperare in ottica Supercoppa Italiana: a meno di intoppi, il turco dovrebbe risultare a disposizione per la semifinale di venerdì 19 contro il Bologna.

    Nel frattempo, però, è da escludere la sua presenza al 'Ferraris' per la sfida che alle ore 18 di domenica metterà di fronte i nerazzurri al Genoa di De Rossi.

  • CHI GIOCA AL POSTO DI CALHANOGLU

    Niente trasferta ligure per Calhanoglu, la cui posizione in cabina di regia sarà con ogni probabilità presa da Piotr Zielinski, ovvero colui che lo ha sostituito pochi minuti dopo il calcio d'inizio di Inter-Liverpool.

    Il polacco è andato a posizionarsi al centro della zona mediana, coadiuvato dalle mezzali Barella e Mkhitaryan: un trio impiegato fino all'83', quando Sucic ha fatto rifiatare l'armeno ex Roma in vista del finale e delle successive polemiche arbitrali.

  • L'ALTRA OPZIONE

    Il ruolo di playmaker è stato in in più di un'occasione ricoperto anche da Nicolò Barella, disimpegnatosi peraltro più che sufficientemente quando chiamato in causa in una posizione diversa rispetto a quella abituale.

    La recente scelta di Chivu di rimpiazzare Calhanoglu con Zielinski è però da considerare la prima opzione in vista della sfida di Genova, dove Lautaro e compagni dovranno cercare di ottenere un risultato positivo per migliorare il viatico verso la trasferta araba di Supercoppa.

  • LE ALTRE SCELTE DI CHIVU PER GENOA-INTER

    In Liguria, come detto, non ci sarà nemmeno Acerbi: al centro della difesa toccherà a Bisseck, subentrato a San Siro martedì sera dopo il k.o. rimediato dall'ex Lazio.

    Procede a rilento il recupero di Dumfries, ancora alle prese con una caviglia che non vuole saperne di guarire: sulla destra si va verso la conferma di Luis Henrique, alla quarta titolarità consecutiva.

    Mkhitaryan dovrebbe partire dalla panchina dopo lo sforzo di due giorni fa: Sucic pronto a riprendersi una maglia da titolare. Davanti Chivu non rinuncerà alla 'ThuLa'.

    INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu.

