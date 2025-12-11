Pubblicità
Calhanoglu
Andrea Ajello

Niente esami per Calhanoglu dopo l'infortunio in Inter-Liverpool: salta il Genoa, recupera per la Supercoppa?

Al momento non sono previsti esami per Calhanoglu: le condizioni del centrocampista, l'Inter spera di averlo già in Supercoppa.

A differenza di Francesco Acerbi, che ha effettuato gli esami strumentali dopo l'infortunio contro il Liverpool, Hakan Calhanoglu, anche lui uscito dall'ultima partita per un problema fisico, non si sottoporrà a ulteriori controlli.

Questa la decisione presa dal club in questo momento, come riportato da Sky Sport. Una scelta che può essere vista in  maniera positiva dall'ambiente nerazzurro perché significa che l'infortunio del turco non è grave.

Ecco dunque quali sono le condizioni di Calhanoglu e i tempi di recupero che l'ex rossonero dovrà osservare prima di poter rientrare in campo.

  • PERCHÈ CALHANOGLU NON FA GLI ESAMI

    Inizialmente si pensava che Calhanoglu si sarebbe recato alla clinica Humanitas di Rozzano per svolgere gli esami e capire l'entità dell'infortunio accusato in Champions League, come è avvenuto per Acerbi.

    In realtà per ora, valutando la situazione e il problema del turco, il club ha optato per non svolgere dei controlli strumentali. Ovviamente è stata esclusa dallo staff medico nerazzurro la possibilità della presenza di una lesione. Per il turco si tratta di una contrattura da gestire e valutare quotidianamente nei prossimi giorni. 

  • CALHANOGLU OUT PER GENOA-INTER

    Nonostante non ci sia stato bisogno degli esami al momento, la presenza di Calhanoglu contro il Genoa  nella prossima partita di campionato è da escludere.

    Il centrocampista salterà la trasferta in Liguria dopo il fastidio accusato all'adduttore contro il Liverpool. Troppo pochi giorni di tempo per poter recuperare ed essere pronto senza eccessivi rischi. 

  • CALHANOGLU CE LA FA PER LA SUPERCOPPA?

    Inizia una corsa contro il tempo adesso per Calhanoglu che spera di riuscire ad essere presente per l'impegno di Supercoppa. I nerazzurri affronteranno il Bologna in semifinale venerdì 19 dicembre.

    Ci sono possibilità che il turco riesca a tornare a disposizione già per questa partita o eventualmente per la finale della competizione pochi giorni dopo, se l'Inter riuscirà a superare i rossoblù. 

  • CHI GIOCA AL SUO POSTO?

    Chivu comunque almeno per la trasferta con il Genoa dovrà trovare una soluzione al posto di Calhanoglu. Sicuro di una maglia è Nicolò Barella mentre gli altri due posti a centrocampo se li contendono Zielinski (che agirebbe da regista), Sucic e Mkhitaryan.

    A seconda di chi sceglierà Chivu cambierà la posizione di Barella, che in stagione è stato utilizzato proprio al posto di Calhanoglu. 

