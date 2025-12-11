Niente esami per Calhanoglu dopo l'infortunio in Inter-Liverpool: salta il Genoa, recupera per la Supercoppa?

Inizialmente si pensava che Calhanoglu si sarebbe recato alla clinica Humanitas di Rozzano per svolgere gli esami e capire l'entità dell'infortunio accusato in Champions League, come è avvenuto per Acerbi.

In realtà per ora, valutando la situazione e il problema del turco, il club ha optato per non svolgere dei controlli strumentali. Ovviamente è stata esclusa dallo staff medico nerazzurro la possibilità della presenza di una lesione. Per il turco si tratta di una contrattura da gestire e valutare quotidianamente nei prossimi giorni.