Niente esami per Calhanoglu dopo l'infortunio in Inter-Liverpool: salta il Genoa, recupera per la Supercoppa?

A differenza di Francesco Acerbi, che ha effettuato gli esami strumentali dopo l'infortunio contro il Liverpool, Hakan Calhanoglu, anche lui uscito dall'ultima partita per un problema fisico, non si sottoporrà a ulteriori controlli.
Questa la decisione presa dal club in questo momento, come riportato da Sky Sport. Una scelta che può essere vista in maniera positiva dall'ambiente nerazzurro perché significa che l'infortunio del turco non è grave.
Ecco dunque quali sono le condizioni di Calhanoglu e i tempi di recupero che l'ex rossonero dovrà osservare prima di poter rientrare in campo.