Gli esami di Acerbi dopo l'infortunio in Inter-Liverpool: cos'ha il centrale, quando torna e i tempi di recupero

Francesco Acerbi si è recato alla clinica Humanitas di Rozzano per comprendere pienamente l'entità dell'infortunio che, così come il compagno di squadra Calhanoglu, lo ha costretto a uscire precocemente dal campo contro il Liverpool.
Poco più di mezz'ora appena: tanto è durata la notte di Champions League per il centrale difensivo dell'Inter, costretto ad abbandonare il campo e a lasciare il proprio posto in difesa a Bisseck.
Cosa si è fatto dunque Acerbi? E quando potrà tornare in campo? L'esito degli esami dell'ex giocatore della Lazio e i suoi tempi di recupero.