Acerbi Inter LiverpoolGetty Images
Stefano Silvestri

Gli esami di Acerbi dopo l'infortunio in Inter-Liverpool: cos'ha il centrale, quando torna e i tempi di recupero

L'Inter ha annunciato l'esito degli accertamenti a cui si è sottoposto Francesco Acerbi: l'ex laziale ha riportato un risentimento al bicipite femorale della coscia destra.

Francesco Acerbi si è recato alla clinica Humanitas di Rozzano per comprendere pienamente l'entità dell'infortunio che, così come il compagno di squadra Calhanoglu, lo ha costretto a uscire precocemente dal campo contro il Liverpool.

Poco più di mezz'ora appena: tanto è durata la notte di Champions League per il centrale difensivo dell'Inter, costretto ad abbandonare il campo e a lasciare il proprio posto in difesa a Bisseck.

Cosa si è fatto dunque Acerbi? E quando potrà tornare in campo? L'esito degli esami dell'ex giocatore della Lazio e i suoi tempi di recupero.

  • IL COMUNICATO DELL'INTER

    Risentimento al bicipite femorale della coscia destra: questo è l'esito degli esami di Acerbi. A rivelarlo è stata l'Inter attraverso il proprio sito ufficiale.

    "Francesco Acerbi - recita il comunicato - si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato risentimento al bicipite femorale della coscia destra".

  • I TEMPI DI RECUPERO DI ACERBI

    L'Inter non ha annunciato ufficialmente l'entità dei tempi di recupero che Acerbi dovrà rispettare prima di tornare in campo. La buona notizia, in ogni caso, è che il centrale nerazzurro non ha rimediato una lesione muscolare contro il Liverpool.

    Secondo Sky, però, il periodo lontano dai campi non sarà breve: Acerbi dovrà rimanere ai box per almeno un mese.

    Il ritorno in campo, scontato come il 2025 dell'ex laziale sia già finito, dovrebbe dunque avvenire attorno alla metà del nuovo anno.

  • QUANDO TORNA ACERBI

    Acerbi salterà certamente la Supercoppa Italiana a cui l'Inter parteciperà tra una settimana circa: il 19 dicembre è in programma la semifinale contro il Bologna, tre giorni più tardi invece l'eventuale finale. Non solo: Chivu dovrà fare a meno di lui anche per diverse partite di campionato.

    Il rientro in campo, o quantomeno in panchina, del centrale interista potrebbe così avvenire per Inter-Lecce del 14 gennaio; in caso contrario, appuntamento al 17 gennaio per Udinese-Inter. Difficile invece pensare a una sua presenza già per Inter-Napoli dell'11 gennaio.

  • QUANTE PARTITE SALTA ACERBI

    • Genoa-Inter (Serie A) - 14 dicembre
    • Bologna-Inter (Supercoppa Italiana) - 19 dicembre
    • Eventuale finale Supercoppa Italiana - 22 dicembre
    • Atalanta-Inter (Serie A) - 28 dicembre
    • Inter-Bologna (Serie A) - 4 gennaio
    • Parma-Inter (Serie A) - 7 gennaio

    IN DUBBIO PER...

    • Inter-Napoli (Serie A) - 11 gennaio
    • Inter-Lecce (Serie A) - 14 gennaio
    • Udinese-Inter (Serie A) - 17 gennaio
Serie A
Genoa crest
Genoa
GEN
Inter crest
Inter
INT
0