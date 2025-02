Juventus a -8 dalla vetta, può lottare per vincere lo Scudetto? Dal calendario agli scontri diretti, cosa può succedere ora

La Juve espugna Cagliari e continua ad avvicinarsi al primo posto dopo il periodo deludente del Napoli. I tifosi possono sognare il titolo?

Dalla pareggite, termine che per chi lotta in chiave Scudetto non può che essere dispregiativo, alla serie di sole vittorie. Dopo quasi tre mesi di segni X dal sapore di sconfitte, la Juventus si ritrova a -8 dalla vetta.

Bisogna andare indietro fino ai primi giorni di dicembre per trovare la squadra di Motta con una distanza così ridotta dalla capolista, ovvero dal 15esimo turno e dall'allora -7 dall'Atalanta. Battuto il Cagliari di misura nella prima gara post eliminazione europea, ora i tifosi della Juventus si fanno una grande domanda: senza la Champions e con una distanza ridotta che non sembrava possibile, Madama può lottare per vincere lo Scudetto?

I fans bianconeri cercano di non guardare oltre la sola qualificazione in Champions in una stagione decisamente deludente, ma la mente, nascondendosi dietro mesi di teste scosse, corre ad una sfida per il titolo in cui quasi si fa gara a chi sbaglia di più.

Napoli, Inter e Atalanta negli ultimi mesi hanno permesso alla Juventus di avvicinarsi alla vetta, pareggiando, perdendo ed entrando in mini-crisi che hanno lasciato aperte tante strade. Anche quella dei sogni?

Sì, per ora la Juventus può solo sognare la vittoria dello Scudetto. Perché nonostante i punti dalla vetta siano 'solo' otto, la squadra di Motta non è mai apparsa in controllo delle gare. Non ha praticamente mai fatto la voce grossa conquistando tutto, se non in poche occasioni. Eppure la vetta non è poi così lontana.