Cagliari vs Juventus

I due giocatori bianconeri sono stati costretti ad abbandonare il campo: continua la stagione sfortunata per la Vecchia Signora.

La Juventus torna a vincere dopo la delusione di Champions League e lo fa grazie alla rete di Dusan Vlahovic nel successo di misura contro il Cagliari all'Unipol Domus.

In casa bianconera, però, non sono tutte positive le notizie che arrivano dalla trasferta in Sardegna.

Thiago Motta, infatti, nel corso del match è stato costretto a sostituire prima Andrea Cambiaso, poi Douglas Luiz, entrambi per un problema fisico.