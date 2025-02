Cagliari-Juventus 0-1, pagelle e tabellino: Vlahovic torna ad essere decisivo, che regalo di Mina

Cagliari vs Juventus

I bianconeri ritrovano il loro numero 9 e portano a casa tre punti importanti in ottica qualificazione alla prossima Champions League.

La Juventus scaccia i cattivi pensieri e lo fa con una vittoria a Cagliari: alla Vecchia Signora è sufficiente la rete segnata da Dusan Vlahovic, tornato ad essere protagonista dopo diverse settimane passate da comprimario.

I bianconeri partono forte, con Mina che lascia sfilare un pallone verso la sua area di rigore, facendosi saltare in corsa da Vlahovic: l'attaccante bianconero decide di dribblare anche Caprile, per poi appoggiare con il mancino a porta vuota. La squadra di Thiago Motta domina per tutto il primo tempo, ma sbaglia diverse occasioni sottoporta, anche a causa di un super Caprile.

Ad inizio ripresa i ritmi sono molto più bassi, con gli ospiti che non riescono più ad arrivare con facilità verso la porta avversaria. Nel finale sono i padroni di casa ad andare più vicini al goal, ma Coman non riesce a battere Di Gregorio con una conclusione potente da dentro l'area, mettendo di poco a lato. Gli uomini di Davide Nicola provano a spingersi in avanti negli ultimi minuti, senza successo.