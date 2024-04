C’è la semifinale di Coppa Italia, Italiano rivoluziona la Fiorentina: cinque big non convocati per la Salernitana

Sono ben cinque i titolari che non risultano nella lista dei convocati della Fiorentina in vista della sfida di campionato con la Salernitana.

Quella della Fiorentina è stata una stagione travagliata vissuta tra tanti alti e bassi ma, nonostante questo, può ancora riservare enormi soddisfazioni.

La compagine gigliata infatti, dopo essersi arricciata la qualificazione alle semifinali di Conference League, ha messo nel mirino un altro grande obiettivo: raggiungere per il secondo anno di fila la finale di Coppa Italia.

Per farlo dovrà riuscire nella non facile impresa di superare l’ostacolo Atalanta e, proprio in vista di questo importantissimo appuntamento, Vincenzo Italiano non sembra voler lasciare nulla al caso.

L'articolo prosegue qui sotto

Quella con gli orobici sarà una delle gare dell’anno e, al fine di poter contare su una squadra più fresca possibile, ha deciso di lasciare a casa ben cinque big in vista della prossima sfida di campionato con la Salernitana.