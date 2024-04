Gli infortuni, la Premier sfumata e l’operazione: Castrovilli ‘vede’ l’esordio stagionale

La sua stagione è stata condizionata dall’intervento della scorsa estate: ora contro la Salernitana potrebbe avere la sua chance.

Quello di Gaetano Castrovilli è un mondo che si è ribaltato nel giro di pochissimi mesi.

Campione d’Europa con l’Italia a Euro 2020 e centrocampista tra i più talentuosi dell’intera Serie A, proprio mentre era nel momento più importante della sua carriera, è stato costretto a fare i conti con una sequela di infortuni che hanno radicalmente mutato il volto delle cose.

‘Castro’ non scende in campo in una partita ufficiale ormai da molti mesi, ma per lui la luce in fondo al tunnel potrebbe essere più vicina che mai. In occasione di Salernitana-Fiorentina, sfida valida per il 33° turno di campionato, ci sarà con ogni probabilità la possibilità di vederlo nuovamente all’opera con la maglia viola addosso.