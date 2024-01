Niente Bologna o Genoa per Musa: è fatta per il trasferimento al Dallas

Il croato, seguito da Bologna e Genoa, si appresta a lasciare l'Europa: accordo tra Benfica e Dallas.

Non proseguirà in Italia la carriera di Petar Musa, possente attaccante croato in forza al Benfica: il classe 1998 è pronto a fare le valigie per il trasferimento in Major League Soccer.

Come riportato da Fabrizio Romano, Musa giocherà col Dallas, club che tra le proprie fila conta anche Asier Illarramendi, ex simbolo della Real Sociedad e con un breve passato anche al Real Madrid.

Sfuma così l'approdo di Musa in Serie A, dove era seguito sia dal Bologna che dal Genoa: alla fine, entrambi i club hanno deciso di percorrere altre strade per rinforzarsi lì davanti.