Genoa su Vitinha: trattativa col Marsiglia, può diventare l'acquisto record

Genoa sulle tracce di Vitinha, attaccante in forza al Marsiglia: nell'affare potrebbe rientrare anche il riscatto di Malinovskyi.

Non si è ancora concluso il calciomercato in entrata del Genoa, alla ricerca di un attaccante che possa dar manforte al reparto avanzato a disposizione di mister Alberto Gilardino.

Il nome forte emerso nelle ultime ore è quello di Vitinha, in forza in Ligue 1 al Marsiglia: come riportato da 'Sky Sport', è in corso una trattativa parecchio spedita tra i due club.

Nell'affare potrebbe rientrare anche Ruslan Malinovskyi, ceduto ai rossoblù proprio dal Marsiglia in prestito con diritto di riscatto la scorsa estate.