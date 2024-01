Una nuova punta per il Bologna: accordo raggiunto per Castro

Il Bologna ha messo le mani su Santiago Castro, in arrivo dagli argentini del Velez Sarsfield.

Sussulto del Bologna, in un calciomercato invernale finora povero di spunti: non per i rossoblù che, dopo aver messo sotto contratto Mihajlo Ilic dal Partizan, stanno per chiudere un altro colpo interessante in prospettiva e non solo.

Come riportato da 'Sky Sport', la società felsinea ha raggiunto un'intesa col Velez Sarsfield per l'approdo in Emilia Romagna di Santiago Castro.

A meno di ribaltoni improvvisi, il giovane argentino entrerà a far parte del roster degli attaccanti a disposizione di Thiago Motta per questa seconda parte di stagione.