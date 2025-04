Bastoni col ghiaccio sul ginocchio: gioca Bayern Monaco-Inter? Le condizioni in vista della Champions

Bayern Monaco vs Inter

Inter col dubbio Bastoni in vista della sfida sul campo del Bayern Monaco: ghiaccio sul ginocchio sinistro a Parma.

La trasferta di Parma si è rivelata negativa per l'Inter che, dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio di due goal, si è fatta rimontare fino al 2-2 finale che ha lasciato l'amaro in bocca a tutto l'ambiente.

A ciò si è aggiunta anche la sostituzione all'intervallo di Bastoni che, accomodatosi in panchina, si è presentato con del ghiaccio su un ginocchio sinistro evidentemente affaticato e sollecitato dalle fatiche del 'Tardini'.

Un'immagine che ha fatto scattare il campanello d'allarme tra i tifosi dell'Inter, a pochi giorni dal primo atto dei quarti di finale di Champions League sul campo del Bayern Monaco.