Parma Calcio 1913 vs Inter

Alessandro Bastoni fuori all'intervallo di Parma-Inter col ghiaccio sul ginocchio, ma il cambio è stato precauzionale e col Bayern dovrebbe esserci.

Le condizioni di Alessandro Bastoni, per qualche minuto, hanno tenuto in ansia l'Inter.

Il difensore nerazzurro è stato sostituito all'intervallo contro il Parma a causa di un problema al ginocchio accusato nel corso del primo tempo.

Un imprevisto che rischiava di essere non da poco per Simone Inzaghi, soprattutto in vista della sfida di Champions League contro il Bayern Monaco.

Ma come sta Bastoni? Le condizioni dopo il cambio.