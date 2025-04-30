Tim Ursinus

Corrispondente calcistico tedesco ed europeo

Sebbene una carriera da portiere non si sia concretizzata, il calcio è sempre stato una costante nella mia vita. Fin da bambino era chiaro che il giornalismo sportivo sarebbe stato la mia strada. Dopo uno stage alla redazione sportiva dello Schwäbisches Tagblatt nella mia città natale, Tübingen, ho studiato a Karlsruhe — una scelta discutibile per uno svevo. Alla fine del 2018 ho iniziato come stagista a SPOX e GOAL, sono rimasto come studente lavoratore e infine sono diventato praticante. Dal 2023 faccio parte stabilmente delle redazioni. A settembre 2024 ho assunto il ruolo di SEO Senior, ma lavoro anche come reporter e caporedattore di turno.

🎯 Le mie aree principali:

Assegnazione di articoli SEO e gestione dei freelance

Reporting sul campo per club di Bundesliga (soprattutto Bayern, Stoccarda, BVB ed Eintracht Francoforte)

Storie legate al calcio

Ricerca e scrittura di notizie sportive

⚽ Come è iniziata la mia passione per il calcio:

Risale al trionfo del Bayern Monaco in Champions League nei primi anni 2000, quando Oliver Kahn parò tre rigori e divenne l’eroe della mia infanzia. Il ricordo è un po' sfocato — avevo solo quattro anni — ma poco dopo scartai il mio primo paio di guanti da portiere.

🌟 I miei momenti calcistici preferiti:

Ce ne sono molti. Prima di tutto i ricordi come inviato — a Parigi, Madrid o Milano. E poi i miei viaggi da groundhopper, che rimarranno indimenticabili.