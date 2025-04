Colpo a sorpresa per il Bayern Monaco: 20 milioni di euro per Loyola

Il Bayern Monaco sta per chiudere un acquisto dal Sudamerica: Felipe Loyola è pronto a trasferirsi in Germania.

La sessione estiva del calciomercato non ha ancora avuto inizio, ma in casa Bayern Monaco le attenzioni sono puntate sull'opera di rafforzamento della rosa in vista della stagione 2025/26.

Molto a sorpresa, i bavaresi stanno per mettere a segno un acquisto dal Sudamerica che, a meno di colpi di scena clamorosi, andrà in porto nelle prossime settimane.

Come riferito dal giornalista César Luis Merlo, esperto di calcio sudamericano, le tracce conducono dritte in Argentina.