Hocine Harzoune

Corrispondente calcistico francese ed europeo

Giornalista per Goal.com/France e vari media sportivi dal 2008, sono un grande appassionato di calcio spagnolo e un grande ammiratore del Real Madrid. Sono anche un amante degli sport da combattimento e della forza atletica, che pratico regolarmente. Ho un livello discreto su FIFA, ma me la cavo molto meglio sui vecchi PES.

Il mio ambito di competenza è la Liga spagnola e in particolare il Real Madrid, il club del mio cuore che seguo con grande assiduità da sempre. La mia aneddoto preferita è di aver seguito la finale di Champions League 2014 a Madrid, su un maxi-schermo installato sul prato del Bernabéu (la partita si giocò a Lisbona), in compagnia di tifosi provenienti da tutto il mondo. È infatti il mio miglior ricordo legato al calcio.

Uno dei miei articoli preferiti riguarda il presidente del Real Madrid, il celebre Don Florentino Pérez:

https://www.goal.com/fr/news/florentino-perez-le-plus-grand-super-vilain-du-monde-du/15o0ylzzly0j9zjzocmbcnh12

Buona lettura e a presto su Goal. Potete trovarmi anche sui miei social elencati in questa pagina.