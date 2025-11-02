Un tradimento? Lamine Yamal rivela la verità sulla sua relazione

Lo scorso settembre era stato confermato che Lamine Yamal aveva una relazione con la cantante argentina Nicki Nicole, che nelle ultime settimane aveva assistito a diverse partite del Barça all'Estadi Olimpic Lluís Companys. Tuttavia, ora non stanno più insieme.

Parlando con Javi Hoyos su D Corazón (tramite Sport), Lamine Yamal ha confermato la sua separazione da Nicki Nicole, sottolineando che si è trattato di una decisione presa di comune accordo.

"Non stiamo più insieme, ma non è a causa di un tradimento. Ci siamo semplicemente lasciati, tutto qui. Tutto ciò che si dice non ha nulla a che vedere con la nostra relazione. Non l'ho tradita e non sono stato con nessun'altra".

Il Barcellona spera nel ritorno in piena forma di Yamal

Il club catalano spera di vedere Lamine Yamal tornare al suo miglior livello nelle prossime settimane, dopo la sconfitta dello scorso fine settimana nel Clasico, una partita su cui il giovane giocatore ha avuto poca influenza. Soffre ancora di problemi fisici che lo affliggono da settembre, ma per ora non è necessario un intervento chirurgico.

Resta da vedere se la notizia della separazione tra Lamine Yamal e Nicole avrà un impatto sulle sue prestazioni con il Barcellona.

Il club era apparentemente preoccupato per il suo comportamento in campo, quindi è possibile che questa notizia venga percepita positivamente, poiché rappresenta una preoccupazione in meno per l'ala al di fuori delle partite.