"Non ascoltate tutte queste ca**ate", il Direttore Sportivo Benatia risponde così alle critiche dopo il successo del suo Marsiglia contro il Brest

Dopo la vittoria per 3-0 del Marsiglia sul Brest, che ha permesso al club marsigliese di riprendere provvisoriamente la testa della Ligue 1, il direttore sportivo Medhi Benatia ha parlato nella zona mista per lanciare alcuni messaggi ai suoi detrattori.

Sostegno ai giovani

Benatia ha innanzitutto speso belle parole per i giovani Robinio Vaz, Darryl Bakola e Tadjine Mmadi:

"Vivo con loro ogni giorno. Ho i loro poster nel mio ufficio (sorride). L'allenatore li sostiene. Oggi stiamo ottenendo una media di due punti a partita, questa è la verità. Ma ciò che mi rende più orgoglioso sono loro, e loro lo sanno. (...) Sogno di avere tre, quattro, cinque giovani che si impongano al più presto".

Benatia ha poi voluto respingere le critiche rivolte all'OM, in particolare dopo la sconfitta in Champions League contro l'Atalanta (0-1), in contrasto con la buona prestazione in campionato.

Il direttore sportivo ha chiarito che, nonostante l'avvicinarsi della pausa internazionale, la squadra è forte:

"Siamo alla pausa per le Nazionali, non abbiamo raggiunto ancora alcun obiettivo, ma questo ci dà un'idea di ciò che possiamo migliorare. (...) Contrariamente a quanto alcuni possono dire, la squadra è forte. Lo diciamo da Lorient (vittoria per 4-0, il 12 settembre). Avevo anche fatto il punto alla fine del calciomercato, avevo detto che i giocatori erano forti, che la squadra era forte e che l'allenatore era forte. Da Lorient siamo la squadra che ha totalizzato più punti", ha affermato.

Benatia ha ironizzato poi sui pareri esterni:

"E poi c'è l'opinione esterna: bisogna buttare via tutto, è tutto un disastro, a cominciare da me, dall'allenatore, dal presidente, dai giocatori, dai giovani... Ci siamo abituati. Ogni giorno dico loro: 'Non ascoltate tutte queste ca**ate'. Vogliono destabilizzarci, ma non ci sono riusciti. È una squadra che ha molte qualità, nonostante le assenze. È soprattutto un gruppo. Abbiamo dei giovani che ci danno anche un grande aiuto".

Dopo la pausa dedicata alle Nazionali, l'OM si recherà a Nizza (21 novembre), prima di affrontare il Newcastle in Champions League al Vélodrome (25 novembre).