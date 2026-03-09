Donny Afroni

Neymar "denunciato" da un ex cuoco per giornate da 16 ore e presunti infortuni

La stella del Santos e del Brasile Neymar sta affrontando una battaglia legale di alto profilo dopo essere stato presumibilmente citato in giudizio da un’ex chef personale. La lavoratrice, che per mesi ha preparato i pasti per l’attaccante e la sua ampia cerchia ristretta, sostiene di essere stata sottoposta a condizioni estenuanti che andavano ben oltre i suoi obblighi contrattuali e che le hanno causato disturbi fisici duraturi.