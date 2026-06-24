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Ronaldo-ZlatanGetty/GOAL
Donny Afroni

"Pensavo che non se ne fosse mai andato": Ibrahimovic punzecchia Cristiano Ronaldo dopo il suo "I'm back"

C. Ronaldo
Z. Ibrahimovic
Portogallo
Coppa del Mondo

Zlatan Ibrahimovic ha ironizzato su Cristiano Ronaldo dopo il suo annuncio “Sono tornato” ai Mondiali 2026. Il leggendario svedese si è chiesto perché l’attaccante dell’Al-Nassr abbia dovuto dichiarare il proprio ritorno dopo la doppietta nella netta vittoria del Portogallo sull’Uzbekistan.

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  • La battuta di Ibra sul "Sono tornato" di CR7

    Dopo la doppietta che ha lanciato il Portogallo verso il 5-0 sull’Uzbekistan nel Gruppo K dei Mondiali, Cristiano Ronaldo, 41 anni, ha urlato alle telecamere: «Sono tornato». Nella gara d’esordio aveva digiunato nel 1-1 col Congo, ma stavolta ha regalato i primi tre punti alla sua nazionale.

    Da opinionista a Fox Sports, Ibrahimovic ha però liquidato la scena con sarcasmo: «Era la partita perfetta per segnare. Il Portogallo doveva fare tanti goal. E per il suo messaggio, pensavo non se ne fosse mai andato. Non capisco perché dica “Sono tornato”».

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    Continua la storica serie di goal

    Ronaldo ha aperto le marcature al 6’ con un destro su cross di João Cancelo e ha raddoppiato al 39’ su assist di Bruno Fernandes. A 41 anni, grazie a questa doppietta, è diventato il secondo marcatore più anziano dei Mondiali, dietro solo a Roger Milla, che segnò a 42 anni nel 1994.

    Grazie a queste reti, Ronaldo è l’unico giocatore ad aver segnato in sei edizioni diverse del torneo, a partire dal 2006. Il rivale Lionel Messi, pur avendo preso parte a sei Mondiali, non ha segnato nel 2010 e resta quindi dietro. In classifica marcatori all-time, però, l’argentino guida con 18 goal contro i 10 del portoghese.

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  • L'idea di affrontare Messi

    Con il Portogallo vicino alla qualificazione agli ottavi, l’attenzione va già a un possibile duello con Messi e l’Argentina. Interrogato sul tema, Ronaldo ha risposto:

    «Non so come rispondere. Ma sarebbe fantastico. L’importante era vincere oggi, e l’abbiamo fatto», ha dichiarato Ronaldo.

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    Alla ricerca della gloria nell'atto finale

    Nonostante le provocazioni di Ibrahimovic, l’ex giocatore di Real Madrid e Manchester United resta concentrato sull’obiettivo di squadra: il Portogallo vuole aggiungere il Mondiale al titolo europeo del 2016. Ora punta alla seconda vittoria per chiudere al primo posto nel Gruppo K e battere la Colombia a Miami nell’ultima gara. Il Portogallo spera che il suo fuoriclasse continui a segnare.

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