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"Pensavo che non se ne fosse mai andato": Ibrahimovic punzecchia Cristiano Ronaldo dopo il suo "I'm back"
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La battuta di Ibra sul "Sono tornato" di CR7
Dopo la doppietta che ha lanciato il Portogallo verso il 5-0 sull’Uzbekistan nel Gruppo K dei Mondiali, Cristiano Ronaldo, 41 anni, ha urlato alle telecamere: «Sono tornato». Nella gara d’esordio aveva digiunato nel 1-1 col Congo, ma stavolta ha regalato i primi tre punti alla sua nazionale.
Da opinionista a Fox Sports, Ibrahimovic ha però liquidato la scena con sarcasmo: «Era la partita perfetta per segnare. Il Portogallo doveva fare tanti goal. E per il suo messaggio, pensavo non se ne fosse mai andato. Non capisco perché dica “Sono tornato”».
- AFP
Continua la storica serie di goal
Ronaldo ha aperto le marcature al 6’ con un destro su cross di João Cancelo e ha raddoppiato al 39’ su assist di Bruno Fernandes. A 41 anni, grazie a questa doppietta, è diventato il secondo marcatore più anziano dei Mondiali, dietro solo a Roger Milla, che segnò a 42 anni nel 1994.
Grazie a queste reti, Ronaldo è l’unico giocatore ad aver segnato in sei edizioni diverse del torneo, a partire dal 2006. Il rivale Lionel Messi, pur avendo preso parte a sei Mondiali, non ha segnato nel 2010 e resta quindi dietro. In classifica marcatori all-time, però, l’argentino guida con 18 goal contro i 10 del portoghese.
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L'idea di affrontare Messi
Con il Portogallo vicino alla qualificazione agli ottavi, l’attenzione va già a un possibile duello con Messi e l’Argentina. Interrogato sul tema, Ronaldo ha risposto:
«Non so come rispondere. Ma sarebbe fantastico. L’importante era vincere oggi, e l’abbiamo fatto», ha dichiarato Ronaldo.
- AFP
Alla ricerca della gloria nell'atto finale
Nonostante le provocazioni di Ibrahimovic, l’ex giocatore di Real Madrid e Manchester United resta concentrato sull’obiettivo di squadra: il Portogallo vuole aggiungere il Mondiale al titolo europeo del 2016. Ora punta alla seconda vittoria per chiudere al primo posto nel Gruppo K e battere la Colombia a Miami nell’ultima gara. Il Portogallo spera che il suo fuoriclasse continui a segnare.
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