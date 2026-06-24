"Pensavo che non se ne fosse mai andato": Ibrahimovic punzecchia Cristiano Ronaldo dopo il suo "I'm back"

Ronaldo ha aperto le marcature al 6’ con un destro su cross di João Cancelo e ha raddoppiato al 39’ su assist di Bruno Fernandes. A 41 anni, grazie a questa doppietta, è diventato il secondo marcatore più anziano dei Mondiali, dietro solo a Roger Milla, che segnò a 42 anni nel 1994.

Grazie a queste reti, Ronaldo è l’unico giocatore ad aver segnato in sei edizioni diverse del torneo, a partire dal 2006. Il rivale Lionel Messi, pur avendo preso parte a sei Mondiali, non ha segnato nel 2010 e resta quindi dietro. In classifica marcatori all-time, però, l’argentino guida con 18 goal contro i 10 del portoghese.