Neymar "citato in giudizio" dall’ex chef per turni di 16 ore e presunti infortuni durante la preparazione del cibo

Le intense esigenze fisiche del ruolo avrebbero lasciato la lavoratrice con gravi problemi di salute. La causa descrive in dettaglio come l’obbligo di trasportare porzioni di carne dal peso di 10 kg, insieme al continuo carico e scarico di pesanti borse della spesa del supermercato durante le sue estenuanti giornate lavorative, abbia avuto un impatto durissimo sul suo corpo mentre era alle dipendenze della superstar.

Stare in piedi per periodi così prolungati senza pause adeguate ha portato a problemi medici documentati: si dice che la lavoratrice abbia sofferto di problemi alla schiena e di infiammazione all’anca come conseguenza diretta delle sue mansioni. Queste lamentele fisiche costituiscono una parte centrale della sua argomentazione legale, mentre chiede un risarcimento consistente per coprire i danni subiti durante il suo periodo nella tenuta di Rio de Janeiro.