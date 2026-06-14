L'Arsenal sta trattando l'ingaggio di Ayyoub Bouaddi, stella del Marocco ai Mondiali, ma il Lille chiede 70 milioni di euro

Arteta apprezza le qualità tecniche e la versatilità del giovane centrocampista. L'Arsenal ha già chiarito a Bouaddi e ai suoi agenti che sarà considerato subito parte importante della rosa. Questa prospettiva di giocare in prima squadra è un fattore chiave per il calciatore.

La mossa di coinvolgerlo subito sembra aver dato frutti nelle prime trattative: il messaggio dell’Arsenal ha trovato riscontro in Bouaddi, che gradirebbe il trasferimento. Resta da superare un significativo ostacolo finanziario con il suo attuale club.