Getty Images Sport
Tradotto da
L'Arsenal sta trattando l'ingaggio di Ayyoub Bouaddi, stella del Marocco ai Mondiali, ma il Lille chiede 70 milioni di euro
Pubblicità
I Gunners intensificano la caccia al giovane talento della Ligue 1
Secondo Sky Sports Svizzera, l’Arsenal tratta da mesi per ingaggiare Bouaddi, 18 anni, e sarebbe pronto a chiudere l’affare per battere la concorrenza dei top club europei.
Secondo Sky Sports Svizzera, i Gunners trattano da mesi e mantengono contatti regolari con il suo entourage dal gennaio scorso. La lunga osservazione è ora diventata un corteggiamento ufficiale, mentre il giovane continua a brillare sul palcoscenico più importante.
- Getty Images Sport
La proposta di Arteta al calciatore marocchino
Arteta apprezza le qualità tecniche e la versatilità del giovane centrocampista. L'Arsenal ha già chiarito a Bouaddi e ai suoi agenti che sarà considerato subito parte importante della rosa. Questa prospettiva di giocare in prima squadra è un fattore chiave per il calciatore.
La mossa di coinvolgerlo subito sembra aver dato frutti nelle prime trattative: il messaggio dell’Arsenal ha trovato riscontro in Bouaddi, che gradirebbe il trasferimento. Resta da superare un significativo ostacolo finanziario con il suo attuale club.
- PubblicitàPubblicità
Il Lille fissa il prezzo per la stella dei Mondiali
Grazie alle sue prestazioni con il Marocco, il Lille non ha fretta di cedere il giocatore a poco prezzo. Sono previsti ulteriori colloqui tra Arsenal e Bouaddi dopo i Mondiali, ma il club francese chiede 70 milioni di euro (60,4 milioni di sterline). Il Lille sa che il valore del centrocampista potrebbe crescere durante il torneo in Nord America.
Bouaddi è stato tra i migliori nel pareggio 1-1 col Brasile, dominando il centrocampo e mostrando grande maturità nel controllo di palla.
- AFP
La concorrenza di Parigi si fa più agguerrita man mano che la gara entra nel vivo
L'Arsenal non è l'unica squadra interessata al diciottenne. Il Paris Saint-Germain è in lizza, ma giocare in Ligue 1 potrebbe avvantaggiare i Gunners, perché il Lille non vorrebbe cedere il talento a un diretto concorrente. Anche il Chelsea è stato accostato al giocatore.
- PubblicitàPubblicità