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Aston Villa FC v Lille OSC - UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Donny Afroni

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L'Arsenal sta trattando l'ingaggio di Ayyoub Bouaddi, stella del Marocco ai Mondiali, ma il Lille chiede 70 milioni di euro

A. Bouaddi
Arsenal
Premier League
Lille
Ligue 1
Calciomercato

Secondo le voci, l'Arsenal ha fatto un'offerta per Ayyoub Bouaddi, centrocampista marocchino del Lille, dopo la sua brillante prova contro il Brasile al Mondiale 2026.

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  • I Gunners intensificano la caccia al giovane talento della Ligue 1

    Secondo Sky Sports Svizzera, l’Arsenal tratta da mesi per ingaggiare Bouaddi, 18 anni, e sarebbe pronto a chiudere l’affare per battere la concorrenza dei top club europei.

    Secondo Sky Sports Svizzera, i Gunners trattano da mesi e mantengono contatti regolari con il suo entourage dal gennaio scorso. La lunga osservazione è ora diventata un corteggiamento ufficiale, mentre il giovane continua a brillare sul palcoscenico più importante.

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  • West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    La proposta di Arteta al calciatore marocchino

    Arteta apprezza le qualità tecniche e la versatilità del giovane centrocampista. L'Arsenal ha già chiarito a Bouaddi e ai suoi agenti che sarà considerato subito parte importante della rosa. Questa prospettiva di giocare in prima squadra è un fattore chiave per il calciatore.

    La mossa di coinvolgerlo subito sembra aver dato frutti nelle prime trattative: il messaggio dell’Arsenal ha trovato riscontro in Bouaddi, che gradirebbe il trasferimento. Resta da superare un significativo ostacolo finanziario con il suo attuale club.

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  • Il Lille fissa il prezzo per la stella dei Mondiali

    Grazie alle sue prestazioni con il Marocco, il Lille non ha fretta di cedere il giocatore a poco prezzo. Sono previsti ulteriori colloqui tra Arsenal e Bouaddi dopo i Mondiali, ma il club francese chiede 70 milioni di euro (60,4 milioni di sterline). Il Lille sa che il valore del centrocampista potrebbe crescere durante il torneo in Nord America.

    Bouaddi è stato tra i migliori nel pareggio 1-1 col Brasile, dominando il centrocampo e mostrando grande maturità nel controllo di palla.

  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-LILLEAFP

    La concorrenza di Parigi si fa più agguerrita man mano che la gara entra nel vivo

    L'Arsenal non è l'unica squadra interessata al diciottenne. Il Paris Saint-Germain è in lizza, ma giocare in Ligue 1 potrebbe avvantaggiare i Gunners, perché il Lille non vorrebbe cedere il talento a un diretto concorrente. Anche il Chelsea è stato accostato al giocatore.

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