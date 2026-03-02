La gaffe della Premier League: prende in giro Vicario dopo Fulham-Tottenham, poi è costretta a cancellare il video

La reazione della comunità calcistica è stata quasi immediata. I tifosi di varie squadre si sono chiesti perché un organo di governo neutrale si sia comportato come un account parodia. Come riportato dal Daily Mirror, un osservatore ha commentato prima della cancellazione: "Non sono nemmeno un tifoso degli Spurs, ma questo mi sembra proprio... meschino. Capisco e apprezzo al 100% che un account di una squadra avversaria prenda in giro, ma l'account ufficiale della Premier League? Accidenti". Un sentimento condiviso da tutta la piattaforma, con i tifosi che hanno chiesto più decoro dal principale canale di comunicazione della lega.

Altre risposte sono state altrettanto critiche nei confronti della decisione di pubblicare il video. "Account ufficiale della Premier League... ottimo lavoro, ragazzi", ha commentato sarcasticamente un utente. Un altro ha aggiunto: "Essere presi in giro dall'account ufficiale della Premier League è assurdo". Un terzo ha messo in discussione il ruolo fondamentale dell'account: "Non dovreste essere neutrali e imparziali?". Un riassunto finale della situazione da parte di un tifoso scontento recitava: "Non credo sia appropriato che la Premier League cerchi di essere un account scherzoso. Dovrebbe essere al di sopra di queste cose".