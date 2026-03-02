Goal.com
Vicario TottenhamGetty Images

La gaffe della Premier League: prende in giro Vicario dopo Fulham-Tottenham, poi è costretta a cancellare il video

L'account social della lega ha pubblicato il video di un rinvio completamente sbilenco del portiere, con tanto di commento sarcastico. Ma il post ha fatto arrabbiare tutti, Tottenham compreso. Ed è stato poi rimosso.

Non bastasse l'ennesima sconfitta, questa volta in casa del Fulham, e non bastasse una posizione di classifica che continua a essere terrificante, domenica il Tottenham appena preso in mano da Igor Tudor ha dovuto subire un'altra onta: una presa in giro della Premier League.

Sui propri account social, in particolare, la lega inglese ha pubblicato un video ironico nei confronti di Guglielmo Vicario. Post che, però, non è piaciuto né ai tifosi degli Spurs né al club stesso, con tanto di denuncia formale.

La Premier League è stata così costretta a fare marcia indietro, cancellando il video diverse ore dopo averlo postato e provando così a placare le ire dell'ambiente londinese.

  • IL KO DEL CRAVEN COTTAGE

    Gli uomini di Igor Tudor si sono trovati in difficoltà fin dall'inizio contro il Fulham, subendo due goal nei primi 34 minuti: il primo di Wilson, il secondo di Iwobi (ex Arsenal). Un uno-due che ha dato ai Cottagers un vantaggio all'apparenza schiacciante. Richarlison è riuscito ad accorciare le distanze nel secondo tempo con un colpo di testa, ma il Tottenham non è riuscito a riequilibrare la partita. 

    Si tratta della quarta sconfitta consecutiva per gli Spurs in Premier League, prolungando a 10 partite la serie di risultati negativi per quanto riguarda il campionato. Continuano così a essere solo quattro i punti di margine sulla zona retrocessione.

    L'umore dei tifosi e del club, insomma, era già pessimo prima che l'account ufficiale della Premier League decidesse di intervenire con un post che ha generato solamente polemiche.

  • Tottenham Hotspur v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    IL POST POLEMICO

    L'account ufficiale della Premier League, che vanta un enorme seguito di 44,9 milioni di followers su X, domenica sera ha pubblicato un video di 13 secondi di Fulham-Tottenham. Il filmato mostrava Vicario battere un calcio di punizione dalla propria trequarti e spedire la palla direttamente fuori dal campo dalla parte opposta, regalando così una rimessa dal fondo per il Fulham. Il post non è piaciuto ai tifosi, che hanno considerato molto insolito il fatto che la lega si sia unita alle prese in giro nei confronti di uno dei giocatori dei suoi club membri.

    È stata la didascalia che accompagnava il video a scatenare l'indignazione. Recitava: "Proprio come era stata studiata l'azione..." prima di aggiungere: "Un calcio di punizione interessante di Vicario" accompagnato da un'emoji sorridente. Il post è stato completato con la parola "Whoops", ovvero "oops", seguita da un'altra emoji sorridente. Dopo essere stato pubblicato ha rapidamente guadagnato popolarità, totalizzando quasi 400.000 visualizzazioni prima che i vertici della lega lo rimuovessero: ciò è accaduto lunedì mattina, a seguito di una rapida denuncia formale da parte dei dirigenti del Tottenham, scontenti per il tono utilizzato.

  • "MANCANZA DI NEUTRALITÀ"

    La reazione della comunità calcistica è stata quasi immediata. I tifosi di varie squadre si sono chiesti perché un organo di governo neutrale si sia comportato come un account parodia. Come riportato dal Daily Mirror, un osservatore ha commentato prima della cancellazione: "Non sono nemmeno un tifoso degli Spurs, ma questo mi sembra proprio... meschino. Capisco e apprezzo al 100% che un account di una squadra avversaria prenda in giro, ma l'account ufficiale della Premier League? Accidenti". Un sentimento condiviso da tutta la piattaforma, con i tifosi che hanno chiesto più decoro dal principale canale di comunicazione della lega.

    Altre risposte sono state altrettanto critiche nei confronti della decisione di pubblicare il video. "Account ufficiale della Premier League... ottimo lavoro, ragazzi", ha commentato sarcasticamente un utente. Un altro ha aggiunto: "Essere presi in giro dall'account ufficiale della Premier League è assurdo". Un terzo ha messo in discussione il ruolo fondamentale dell'account: "Non dovreste essere neutrali e imparziali?". Un riassunto finale della situazione da parte di un tifoso scontento recitava: "Non credo sia appropriato che la Premier League cerchi di essere un account scherzoso. Dovrebbe essere al di sopra di queste cose".

  • Tottenham Hotspur v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    PRESSIONE ALTISSIMA

    In definitiva, la decisione della Premier League di cancellare il video equivale all'ammissione di un errore di valutazione editoriale. Sebbene la lega utilizzi spesso i social per coinvolgere il pubblico più giovane con contenuti divertenti e highlights, il commento "whoops" su Vicario secondo molti ha superato il limite. Il club dovrà ora affrontare sia una crisi sportiva che una battaglia di pubbliche relazioni con la lega. La pressione su Igor Tudor e la sua squadra non è mai stata così alta.

