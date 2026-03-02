La gaffe della Premier League: prende in giro Vicario dopo Fulham-Tottenham, poi è costretta a cancellare il video

Non bastasse l'ennesima sconfitta, questa volta in casa del Fulham, e non bastasse una posizione di classifica che continua a essere terrificante, domenica il Tottenham appena preso in mano da Igor Tudor ha dovuto subire un'altra onta: una presa in giro della Premier League.
Sui propri account social, in particolare, la lega inglese ha pubblicato un video ironico nei confronti di Guglielmo Vicario. Post che, però, non è piaciuto né ai tifosi degli Spurs né al club stesso, con tanto di denuncia formale.
La Premier League è stata così costretta a fare marcia indietro, cancellando il video diverse ore dopo averlo postato e provando così a placare le ire dell'ambiente londinese.