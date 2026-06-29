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Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Donny Afroni

Neymar in "buona forma" ma destinato di nuovo alla panchina in Brasile-Giappone

Neymar
Brasile
Coppa del Mondo
Giappone
C. Ancelotti

L'allenatore del Brasile Carlo Ancelotti ha confermato che Neymar è in "buona forma" ma ha suggerito che l'attaccante partirà ancora una volta dalla panchina per la sfida degli ottavi di finale dei Mondiali di lunedì contro il Giappone. La stella del Santos ha fatto il suo atteso ritorno sulla scena internazionale entrando come sostituto nel finale nell'ultima partita del girone della Selecao contro la Scozia.

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  • IL RITORNO CONTRO LA SCOZIA

    Neymar ha affrontato un percorso difficile verso la Coppa del Mondo 2026, avendo in precedenza subito un grave infortunio al ginocchio nell'ottobre 2023. Il leggendario attaccante era stato anche fermo per un infortunio al polpaccio che lo ha tenuto fuori dalle partite d'esordio contro Marocco e Haiti. Ha finalmente fatto il suo tanto atteso ritorno durante la vittoria finale della fase a gironi del Brasile contro la Scozia, ponendo fine a un'assenza di tre anni dalla nazionale. Ma la sua breve apparizione ha dato ai tifosi la speranza di un ruolo da titolare nelle fasi a eliminazione diretta.

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    "NEYMAR È MIGLIORATO MOLTO"

    Nonostante l'entusiasmo che circonda il suo ritorno, Ancelotti predica cautela mentre iniziano le fasi a eliminazione diretta, indicando che il leggendario attaccante non è ancora pronto per tutti i 90 minuti. Parlando in vista della sfida di lunedì, Ancelotti ha affrontato la condizione del 34enne.

    "Neymar è progredito molto bene. Penso che sia migliorato molto la scorsa settimana", ha detto Ancelotti ai giornalisti. "È un peccato che non abbia potuto allenarsi per tutto il tempo in cui è stato con noi. Può giocare più di 15 minuti. È in buona forma. Ma dipende molto dal contesto della partita e da come si sviluppano le cose."

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  • NIENTE MIND GAMES

    L'avvicinamento allo scontro dei sedicesimi di finale è stato infiammato dai commenti dell'attaccante giapponese Kento Shiogai, che ha lasciato intendere che il Brasile potrebbe essere una forza in declino nel calcio mondiale. Il 21enne attaccante del Wolfsburg ha visto solo sei minuti di azione in questo torneo, ma le sue osservazioni hanno aggiunto un livello di tensione a uno degli accoppiamenti a eliminazione diretta più intriganti.

    Ancelotti, tuttavia, è stato rapido a mettere a tacere qualsiasi botta e risposta verbale, insistendo sul fatto che la sua squadra è concentrata esclusivamente sul campo. "Non ripeterò ciò che dicono gli altri. Siamo concentrati sulla partita, sulle qualità dell'avversario, sul prepararci bene per evitare problemi", ha spiegato il tecnico italiano. "Di questo si tratta la preparazione della partita. Non stiamo facendo quello che in Inghilterra chiamano 'mind games'. Come si dice in portoghese? Mind games. Non ci andiamo."

  • Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    L'OSTACOLO GIAPPONE

    Mentre il Brasile entra nella sfida da favorito, deve affrontare un Giappone che si è dimostrato un osso duro da battere sulla scena internazionale. I Samurai Blue sono attualmente in una serie di 10 partite senza sconfitte che include una sorprendente vittoria per 3-2 sul Brasile a Tokyo e una vittoria contro l'Inghilterra a Wembley. Ancelotti certamente non ha dimenticato l'amichevole dello scorso ottobre a Tokyo, dove il Brasile è passato in vantaggio nel primo tempo prima che il Giappone ribaltasse la situazione nel secondo tempo. Il Giappone ha chiuso al secondo posto nel Gruppo F dopo aver ottenuto un pareggio per 2-2 con i Paesi Bassi, una demolizione per 4-0 della Tunisia e un pareggio per 1-1 con la Svezia.

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