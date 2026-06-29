L'avvicinamento allo scontro dei sedicesimi di finale è stato infiammato dai commenti dell'attaccante giapponese Kento Shiogai, che ha lasciato intendere che il Brasile potrebbe essere una forza in declino nel calcio mondiale. Il 21enne attaccante del Wolfsburg ha visto solo sei minuti di azione in questo torneo, ma le sue osservazioni hanno aggiunto un livello di tensione a uno degli accoppiamenti a eliminazione diretta più intriganti.

Ancelotti, tuttavia, è stato rapido a mettere a tacere qualsiasi botta e risposta verbale, insistendo sul fatto che la sua squadra è concentrata esclusivamente sul campo. "Non ripeterò ciò che dicono gli altri. Siamo concentrati sulla partita, sulle qualità dell'avversario, sul prepararci bene per evitare problemi", ha spiegato il tecnico italiano. "Di questo si tratta la preparazione della partita. Non stiamo facendo quello che in Inghilterra chiamano 'mind games'. Come si dice in portoghese? Mind games. Non ci andiamo."