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Il figlio di Cristiano Ronaldo preferirebbe giocare in Europa piuttosto che restare con il padre all'Al-Nassr
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I grandi club europei seguono Ronaldo Jr.
Il figlio maggiore del cinque volte Pallone d'Oro gioca nelle giovanili dell'Al-Nassr in Arabia Saudita, dove ha mantenuto la sua media realizzativa. Nonostante le attese di vederlo in prima squadra accanto al padre, il ragazzo ha altri piani.
Secondo The Sun, desideroso di confrontarsi con avversari di alto livello, Ronaldo Jr sta valutando un ritorno in Europa, dove suo padre ha dominato per due decenni. Come il leggendario genitore, il giovane vuole calcare i palcoscenici più importanti del continente, con Real Madrid, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain in lizza per ingaggiarlo. Il richiamo di queste società d’élite sarebbe il fattore principale nella sua decisione di lasciare Riyadh.
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Si profila un ritorno al Real Madrid
Il giovane portoghese potrebbe tornare a Madrid seguendo le orme del padre. Negli ultimi mesi il ragazzo ha già ripreso confidenza con il calcio spagnolo, allenandosi con la squadra Under 16 del Real Madrid a marzo, mentre il padre si riprendeva da un infortunio in Spagna.
Questa esperienza ha rafforzato le voci di un suo trasferimento definitivo all’accademia del Real Madrid nella prossima finestra di mercato.
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Uscire dall'ombra
Nonostante il fascino di giocare con il padre all'Al-Nassr, Ronaldo Jr preferirebbe un'esperienza europea.Secondo il Sun, il ragazzo vorrebbe tornare nel Regno Unito o a Madrid, ma la famiglia teme i riflettori che lo paragonerebbero al padre, leggenda di Real Madrid e Manchester United. Nonostante ciò, Borussia Dortmund e Sporting CP seguono con interesse il giovane.
Il ragazzo vanta già esperienze internazionali: ha indossato le maglie delle nazionali portoghesi Under 15 e Under 17, vincendo la Coppa del Mondo con quest’ultima a novembre. L’obiettivo di un’accademia europea di alto livello è perfezionare il suo gioco tecnico per confermare le sue doti realizzative.
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Mantenere un record di gol impressionante
Dove ha giocato, il quindicenne ha sempre mostrato lo stesso fiuto per il gol del padre. Le sue statistiche sono straordinarie: 58 gol in 23 partite con l’Under 9 della Juventus e 56 gol in 27 match con l’Under 15 dell’Al-Nassr, secondo The Sun. Mentre il padre Ronaldo si prepara probabilmente all’ultimo grande torneo, i Mondiali 2026, il figlio inizia il proprio percorso.
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