Il figlio maggiore del cinque volte Pallone d'Oro gioca nelle giovanili dell'Al-Nassr in Arabia Saudita, dove ha mantenuto la sua media realizzativa. Nonostante le attese di vederlo in prima squadra accanto al padre, il ragazzo ha altri piani.

Secondo The Sun, desideroso di confrontarsi con avversari di alto livello, Ronaldo Jr sta valutando un ritorno in Europa, dove suo padre ha dominato per due decenni. Come il leggendario genitore, il giovane vuole calcare i palcoscenici più importanti del continente, con Real Madrid, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain in lizza per ingaggiarlo. Il richiamo di queste società d’élite sarebbe il fattore principale nella sua decisione di lasciare Riyadh.