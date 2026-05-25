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La banca di Scozia presenta la banconota da 20 sterline dedicata a... Scott McTominay
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Un omaggio a una qualificazione storica
La Bank of Scotland ha emesso una banconota da 20 sterline commemorativa per celebrare il ritorno della Scozia ai Mondiali, evento che non si verificava dal 1998. In primo piano c’è McTominay, autore di un gol decisivo contro la Danimarca.
Secondo la BBC, il design unisce l’estetica classica delle banconote scozzesi a un omaggio moderno alla campagna di qualificazione. Al centro campeggia l’immagine ispirata al goal iniziale dell’ex giocatore del Manchester United nella vittoria per 4-2 sulla Danimarca all’Hampden Park, risultato che ha fatto esultare la Tartan Army e ha confermato la partecipazione al torneo del 2026.
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McTominay commenta il riconoscimento "speciale"
La sua rovesciata perfetta è già leggenda nel calcio scozzese e ha messo fine a quasi trent’anni d’attesa per la qualificazione mondiale. Alla presentazione della banconota McTominay ha espresso orgoglio per questo raro riconoscimento.
"Calcare il palcoscenico più grande del calcio mondiale è il sogno di ogni giocatore e so quanto conti per i nostri tifosi", ha dichiarato il centrocampista.
"Momenti come quello appartengono a chi segue la squadra, perciò vedere il mio gol su una banconota scozzese è incredibilmente speciale".
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Oggetti da collezione rari e cause benefiche
Sono state stampate solamente 100 banconote “McTominay Twenty”. Metà saranno assegnate tramite aste per collezionisti, un'estrazione a premi e eventi pop-up a Edimburgo e Glasgow, dove i tifosi potranno decifrare il codice di un caveau per vincerne una.
I proventi di asta e estrazione andranno a Crisis Scotland, che aiuta i senzatetto. Emma Noble, presidente esecutivo di Bank of Scotland, ha dichiarato: “È stato un privilegio lavorare con lui per questo progetto unico e siamo grati per il suo aiuto nella raccolta fondi a favore di Crisis”.
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In vista dei Mondiali
Mentre il Paese osserva la nuova banconota, l’attenzione resta sulla fase a gironi dei Mondiali negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Noble ha spiegato: "Conquistare la qualificazione in modo così spettacolare è un momento che i tifosi non dimenticheranno mai, e volevamo celebrarlo in un modo che fosse radicato nell'identità scozzese. Come il calcio, le banconote fanno parte da tempo della storia del nostro Paese, e questa banconota da 20 sterline in edizione limitata unisce queste due tradizioni con un tocco moderno e creativo".
La squadra di Steve Clarke esordirà contro Haiti il 14 giugno, poi affronterà il Marocco il 19 giugno a Boston e infine il Brasile il 24 giugno a Miami.
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