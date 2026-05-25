La banca di Scozia presenta la banconota da 20 sterline dedicata a... Scott McTominay

Sono state stampate solamente 100 banconote “McTominay Twenty”. Metà saranno assegnate tramite aste per collezionisti, un'estrazione a premi e eventi pop-up a Edimburgo e Glasgow, dove i tifosi potranno decifrare il codice di un caveau per vincerne una.

I proventi di asta e estrazione andranno a Crisis Scotland, che aiuta i senzatetto. Emma Noble, presidente esecutivo di Bank of Scotland, ha dichiarato: “È stato un privilegio lavorare con lui per questo progetto unico e siamo grati per il suo aiuto nella raccolta fondi a favore di Crisis”.