Klopp non sarà solo una figura simbolica: avrà ampi poteri per ristrutturare la nazionale, compresi i settori giovanili e lo stile di gioco, basato sull’alta intensità. Dovrebbe inoltre ricongiungersi con l’ex assistente del Liverpool Pep Lijnders, ora libero dopo l’addio al Manchester City.

Nel confermare le trattative, Klopp ha dichiarato: «Ho un contratto con la Red Bull e di solito lo onoro, ma ho espresso il mio interesse per la DFB e devo parlarne con Oliver Mintzlaff, il mio attuale datore di lavoro. Abbiamo già parlato e credo che non mi ostacolerà. Sono stato lì 19 mesi, un periodo intenso. Alla fine, spero che tutti ne traggano vantaggio e che la Red Bull esca a testa alta», ha concluso.