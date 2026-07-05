Getty Images
Tradotto da
Jurgen Klopp è tornato! Due anni dopo l'addio al Liverpool, guida la Germania al posto di Julian Nagelsmann, esonerato dopo il flop ai Mondiali 2026
Pubblicità
Il ritorno dell'allenatore in panchina
Secondo le ultime notizie, Klopp ha accettato di diventare il nuovo ct della Germania, tornando in panchina dopo due anni di pausa. Lasciato il Liverpool nel 2024, aveva assunto il ruolo di responsabile calcio del Gruppo Red Bull, ma il richiamo della Nazionale lo ha convinto a rientrare nel calcio di vertice.
L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano dà l’accordo per chiuso: «Jurgen Klopp nuovo ct della Germania, ci siamo!». Restano da definire i dettagli dell’uscita dalla Red Bull e i termini del progetto, ma Klopp ha già detto sì.
- Getty Images
Nagelsmann cade dopo il disastro dei Mondiali
La strada per Klopp si è spianata dopo le dimissioni di Nagelsmann, costretto a lasciare per la forte pressione del consiglio della DFB. La Germania è stata umiliata ai Mondiali 2026, eliminata dal Paraguay agli ottavi. Perdere ai rigori, per la prima volta nella storia della nazionale, ha reso insostenibile la posizione di Nagelsmann.
Klopp, che durante il torneo era commentatore, ha confermato i contatti in un’intervista a Magenta TV: «Sì, posso confermare i colloqui. Le cose si sono mosse in fretta. Julian [Nagelsmann] si è dimesso e la DFB cerca un successore. Nel corso di queste valutazioni, mi hanno contattato». La DFB da tempo considerava Klopp la scelta ideale, e l’addio di Nagelsmann ha fatto da catalizzatore.
- PubblicitàPubblicità
Ampi poteri e una riorganizzazione dello staff tecnico
Klopp non sarà solo una figura simbolica: avrà ampi poteri per ristrutturare la nazionale, compresi i settori giovanili e lo stile di gioco, basato sull’alta intensità. Dovrebbe inoltre ricongiungersi con l’ex assistente del Liverpool Pep Lijnders, ora libero dopo l’addio al Manchester City.
Nel confermare le trattative, Klopp ha dichiarato: «Ho un contratto con la Red Bull e di solito lo onoro, ma ho espresso il mio interesse per la DFB e devo parlarne con Oliver Mintzlaff, il mio attuale datore di lavoro. Abbiamo già parlato e credo che non mi ostacolerà. Sono stato lì 19 mesi, un periodo intenso. Alla fine, spero che tutti ne traggano vantaggio e che la Red Bull esca a testa alta», ha concluso.
- Getty Images Sport
Costruire per il futuro
La nomina ha subito entusiasmato i tifosi per lo sviluppo di alcuni giocatori chiave. Il punto centrale è la possibilità per Klopp di lavorare a stretto contatto con la stella del Liverpool Florian Wirtz, ancora alla ricerca della sua dimensione ad Anfield. Questa collaborazione potrebbe ridare slancio a una Germania che negli ultimi tornei ha mostrato poca coesione.
Mentre Klopp si appresta a firmare un contratto a lungo termine, la Red Bull ha già avviato la ricerca del suo successore alla guida del calcio globale. Oliver Glasner era stato preso in considerazione, ma, secondo i rumors, l’ex allenatore del Crystal Palace è vicino al Nottingham Forest.
- PubblicitàPubblicità
Segui GOAL su Google
TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?
Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.