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Antonio Pannella

Antonio Pannella

Copywriter

Copywriter con il pallino per la SEO, navigo quotidianamente tra le dinamiche dell'iGaming, dei casinò online e del mondo delle scommesse sportive. 

Quando chiudo il laptop, però, è lo sport giocato e vissuto a dettare i ritmi della mia vita. Il calcio è un amore incondizionato, declinato rigorosamente a tinte azzurre: seguo il mio Napoli con una passione viscerale.

Oltre al tifo per i partenopei, c'è la strada. La corsa è diventata il mio rito sacro: mi regala lucidità, disciplina e il giusto bilanciamento mentale per affrontare le sfide di tutti i giorni. Il mio primo traguardo è stata la mezza maratona, tappa fondamentale del mio percorso personale, ma il vero sogno nel cassetto è  la maratona completa.

La scrittura e la corsa hanno qualcosa in comune: la costanza.

🧠 Aree di competenza

  • SEO Copywriting
  • iGaming e Casinò Online
  • Scommesse Sportive
  • Calcio (SSC Napoli)

✍🏻 Traguardi e filosofia 

  • La prima mezza maratona: l'inizio di un lungo viaggio
  • Parola d'ordine: costanza, nello sport come nella scrittura
  • Raccontare il betting: unire tecnica SEO e passione sportiva
Articoli di Antonio Pannella
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