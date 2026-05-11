Antonio Pannella

Copywriter

Copywriter con il pallino per la SEO, navigo quotidianamente tra le dinamiche dell'iGaming, dei casinò online e del mondo delle scommesse sportive.

Quando chiudo il laptop, però, è lo sport giocato e vissuto a dettare i ritmi della mia vita. Il calcio è un amore incondizionato, declinato rigorosamente a tinte azzurre: seguo il mio Napoli con una passione viscerale.

Oltre al tifo per i partenopei, c'è la strada. La corsa è diventata il mio rito sacro: mi regala lucidità, disciplina e il giusto bilanciamento mentale per affrontare le sfide di tutti i giorni. Il mio primo traguardo è stata la mezza maratona, tappa fondamentale del mio percorso personale, ma il vero sogno nel cassetto è la maratona completa.

La scrittura e la corsa hanno qualcosa in comune: la costanza.

🧠 Aree di competenza

SEO Copywriting

iGaming e Casinò Online

Scommesse Sportive

Calcio (SSC Napoli)

✍🏻 Traguardi e filosofia